Schon seit vielen Jahren sind die beiden Zwillinge Dennis und Benjamin Wolter mit ihrem Online-Format "World Wide Wohnzimmer" überaus erfolgreich. Ihr YouTube-Kanal zählt 1,38 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten, dazu kommen zahlreiche Abrufe auf weiteren Plattformen, in denen die Wolters mit ihrer von funk betriebenen Sendung vertreten sind.

In einem neuen nächsten Schritt will die ARD nun möglichst viele Fans von "World Wide Wohnzimmer" in die eigene Mediathek locken. Dazu sind sechs XXL-Ausgaben geplant, die in der kommenden Woche beim Hessischen Rundfunk in Frankfurt am Main aufgezeichnet werden. Als Gäste sind unter anderem Schlagersänger Roland Kaiser, Comedian Felix Lobrecht, FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, Musiker Marius Müller-Westerhagen, Moderator Pierre M. Krause, Journalistin Eva Schulz und Moderatorin Jeannine Michaelsen mit dabei.

Die Show will klassische Elemente von Late-Night-Sendungen mit prominenten Gästen und Talk-Spielen verbinden. Letztere soll den Promis "Antworten entlocken, die es so sonst nicht gibt", heißt es in der Beschreibung. Live-Musik gibt es ebenfalls: Diese wird von der HR-Bigband beigesteuert.

Wann genau die XXL-Ausgaben von "World Wide Wohnzimmer" in die ARD-Mediathek kommen werden, hat der Hessische Rundfunk bislang nicht bekanntgegeben. Klar ist: Mit dem Start der Sendung verschwimmen die Grenzen zwischen der Mediathek und dem Jugendangebot funk.