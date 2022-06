Um einzigartige Wetten geht es im deutschen Fernsehen noch in diesem Sommer am Samstagabend. Nein, das ZDF hat eine weitere "Wetten, dass..?"-Show nicht vorgezogen. Weiterhin ist geplant, dass der Klassiker am 19. November über die Bühne geht. Aber RTL lässt im Juni zwei Folgen einer Wettshow mit Guido Cantz umsetzen, die erstmals am Samstag, 2. Juli 2022 zur besten Sendezeit über die Bühne gehen soll. Die zweite Folge soll zu einem nicht genannten späteren Zeitpunkt laufen.

In "Ich setz' auf Dich" treten sieben Kandidatinnen oder Kandidaten mit ihren "einzigartigen Wetten" an. Vor jeder Wette setzt ein dreiköpfiges Promi-Panel Geld und entscheidet: machbar oder nicht? Durch das Panel wird die Show also um den Zocker-Aspekt erweitert. Die Promis sagen, ob der oder die Antretende eher scheitert oder nicht und setzen entsprechend mehr oder weniger Geld. So mehrt oder vermindert sich das Konto der Panel-Gäste, mit dem sie am Ende des Abends ein letztes Mal All-in gehen: Sind alle Wetten vorgeführt worden, wird per Voting ein Sieger oder eine Siegerin gekürt. Auch diese Wahl müssen die Promis vorhersagen, in dem sie Tipps abgeben. Die neue RTL-Wettshow wird von Constantin Entertainment umgesetzt.

Die Zukunft einer anderen Guido-Cantz-Show bei RTL ist unterdessen noch unklar. "7 Tage, 7 Köpfe" wusste mit einer Neuauflage quotentechnisch nicht zu überzeugen und ging entsprechend im Nachtprogramm zu Ende. Ob es weitergeht, ist derzeit noch offen.

Ebenfalls am 2. Juli meldet sich im RTL-Programm die Impro-Comedy "Frei Schnauze" zurück. Sie startet um 23:30 Uhr. In der ersten von acht Episoden begrüßt Gastgeber Max Giermann unter anderem Rick Kavanian und Carolin Kebekus. In "aberwitzigen und urkomischen Spielen" müssen sie ihr Impro-Talent unter Beweis stellen. Gefragt sind lustige Einfälle und kreative Ideen. Als Vorbild für "Frei Schnauze" gilt das internationale Format "Whose Line is it anyway?". Die Sendung lief bis 2009 schon einmal bei RTL. Auch bei "Frei Schnauze" ist Constantin Entertainment die produzierende Firma.