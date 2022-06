am 10.06.2022 - 10:56 Uhr

© TVNOW / Stefan Gregorowius Laura Wontorra

Unter anderem gilt es einzuschätzen, wie viele Gummibänder es braucht, um eine Melone zum Platzen zu bringen. Wie lange dauert es, bis der Toast aus dem Toaster hüpft? Und wie viel kann man an eine Spaghetti hängen, bis sie reißt? Die Moderation des Show-Neustarts übernimmt Laura Wontorra, die für RTL kürzlich beim "Turmspringen" im Einsatz war und darüber hinaus durch ihre Arbeit bei "Ninja Warrior" bekannt ist. Weniger quotenstark war jüngst "Back to", das sie für RTL präsentierte. Seit 2020 führt sie zudem bei Vox durch "Grill den Henssler".

Ihr zur Seite gestellt wird Detlef Steves, der bald auch bei Vox ein neues Projekt am Start hat (DWDL.de berichtete). In "Jetzt knallt's" ist er als eine Art "lebendiger Crash Test Dummy" verpflichtet worden und soll also das freiwillige Versuchskaninchen geben. Sendetermine für die neue Show stehen natürlich noch nicht fest.