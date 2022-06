am 16.06.2022 - 10:01 Uhr

Die Zeiten, in denen "Wer wird Millionär?" regelmäßig bei RTL zu sehen war, sind schon länger vorbei - eigentlich unverständlich, ist das von Endemol Shine Germany produzierte Quiz mit Günther Jauch doch mit noch immer mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in der Spitze ein verlässlicher Erfolgsfaktor für den Sender, dessen Marktanteile in den vergangenen Jahren deutlich zurückgegangen sind.

Doch seit Ende März strahlte RTL gerade mal eine neue Folge aus - ein "Zockerspecial", das sich noch dazu an einem Feiertag beweisen musste. Demnächst wird die Dosis allerdings wieder erhöht, denn für den 11. Juli hat der Privatsender den Start neuer Folgen von "Wer wird Millionär?" angekündigt. Diese laufen dann wieder montags um 20:15 Uhr. Im Zuge dessen kehrt übrigens auch "Extra" nach einigem Hin und Her wieder auf seinen angestammten Sendeplatz am späten Montagabend zurück.

Bemerkenswert ist indes, dass RTL bislang noch gar kein Prominentenspecial in Aussicht gestellt hat. Seit mehr als 20 Jahren war es eigentlich ein ungeschriebenes TV-Gesetz, dass - zusätzlich zum Spendenmarathon im November - auch im Mai oder Juni Prominente bei Günther Jauch für den guten Zweck quizzen.

Auf DWDL.de-Nachfrage hält sich RTL dazu bedeckt. "Alles zu kommenden 'WWM'-Specials geben wir wie immer rechtzeitig bekannt", lässt ein Sendersprecher vielsagend ausrichten. Aus Quotensicht käme ein Prominentenspecial des Dauerbrenners sicher nicht ungelegen: Im vorigen Jahr verzeichnete die Show am Pfingstmontag selbst in Konkurrenz zum "Tatort" über viereinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie fast 16 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.