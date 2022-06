Florian Silbereisen wird in diesem Jahr erstmals die Moderation der Goldenen Henne übernehmen. Das hat der MDR gegenüber DWDL.de bestätigt. Der Moderator folgt damit auf Kai Pflaume, der den von MDR und "Super Illu" vergebenen Medienpreis in den vergangenen Jahren präsentiert hatte.

"Florian Silbereisen zählt schon seit Jahren zu Deutschlands größten Publikumslieblingen, deshalb freue ich mich sehr, dass er in diesem Jahr Deutschlands größten Publikumspreis moderieren wird", sagte MDR-Unterhaltungschef Peter Dreckmann. "Florian Silbereisen und die Henne: Das passt super zusammen. Nicht nur weil Florian selbst bereits drei Mal mit der Goldenen Henne ausgezeichnet wurde, sondern vor allem weil er einer der besten Showmaster dieses Landes ist."

Die Veranstaltung findet in diesem Jahr am 7. Oktober in der Media-City in Leipzig statt und wird ab 20:15 Uhr live im MDR Fernsehen üertragen. Benannt ist die Auszeichnung nach der 1991 verstorbenen Entertainerin Helga "Henne" Hahnemann.