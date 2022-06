Bereits kurz nach der Übernahme von Crunchyroll gab Sony Pictures Entertainment eine Konsolidierung der Marken Funimation, Wakanim und Animax Deutschland bekannt, um stattdessen Crunchyroll als umfassendes Angebot für Anime-Inhalte zu positionieren. Nun steht fest, wann die Marken Animax und Animax Deutschland endgültig verschwinden: Zum 30. September 2022 ist Schluss.

Das Line-Up von Animax inklusive etwa der "Sword Art Online"-Saga, "Haikyu!!", "Fire Force" und der ersten Staffel von "Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba" sowie Filme wie "Liz und der blaue Vogel" oder die "Fate/stay night [Heaven’s Feel]"-Filmtrilogie sind schon auf Crunchyroll verfügbar, der VoD-Service Animax Plus, der 2016 den linearen Sender abgelöst hatte, wird zum 30. September im deutschsprachigen Raum seinen Betrieb einstellen.

Carsten Fink, Vice President Sony Pictures Entertainment Distribution & Networks, sagt: "Auch wenn die Marke Animax Deutschland im September in Crunchyroll aufgehen wird, steht dieses einzigartige Line-up deutschsprachigen Anime Fans weiterhin in vollen Umfang zur Verfügung – und bildet mit der großartigen und stetig wachsenden Crunchyroll Library sowie weiterhin neuen Synchronfassungen und Simulcasts ein einzigartiges Streaming-Angebot für die deutschsprachige Anime-Community."

Und weiter: "An dieser Stelle möchte ich mich bei unseren Content- und B2B-Partnern für die herausragende Zusammenarbeit bedanken – sowie natürlich beim gesamten Animax-Team von Sony Pictures für seine Energie, Innovationsfreude, Expertise und Leidenschaft seit Launch unseres Senders. Mein größter Dank gebührt jedoch den vielen, vielen Anime-Fans, welche Animax in den letzten 15 Jahren treu und mit großer Leidenschaft begleitet haben. Ich wünsche Euch allen weiterhin viel Freude an japanischer Animation - und natürlich an Crunchyroll. Wir sehen uns."