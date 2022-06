am 26.06.2022 - 12:12 Uhr

Annika Lau bekommt neben dem Job als Moderatorin und Editor-at-Large von "Gala" weitere Aufgaben bei RTL: Sie wird bereits ab der kommenden Woche regelmäßig durch die Magazine "Punkt 6", "Punkt 7" und "Punkt 8" führen, wie der Sender am Sonntag bestätigte. Ihren ersten Einsatz hat sie an der Seite von Marco Schreyl. Sie löst damit Roberta Bieling ab, die neben "Punkt 12" ab August auch "RTL aktuell" um 17 Uhr moderieren wird.

Annika Lau war erst vor Kurzem von Sat.1 zu RTL gewechselt. Auch bei Sat.1 war sie zuletzt vor allem im "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zum Einsatz gekommen, nun tritt sie dazu also in direkte Konkurrenz. Zuvor hatte sie unter anderem "Sat.1 - Das Magazin" präsentiert. Lau sagt im RTL.de-Interview: "Ich freue mich besonders auf die Morgensituation, weil ich auch einfach ein erklärter Morgenmensch bin. Ich bin normalerweise schon früh wach und für meine Kinder da und bin tatsächlich schon dann absolut fit. Daher habe ich große Lust mit den Zuschauern in den Tag zu starten und auch für sie da zu sein, das liebe ich. Zusätzlich freue ich mich auf die erste Info des Tages und zu den Ersten gehören zu dürfen, die diese frisch morgens präsentieren und informieren dürfen."