RTL wird im Sommer neue die bislang unter dem Titel "I Can See Your Voice" ausgestrahlte Musikshow "Zeig uns Deine Stimme" mit neuen Folgen ins Programm nehmen. Doch nicht nur der Titel ändert sich, sondern auch der Sendeplatz: Lief das Format im vorigen Jahr noch am Dienstagabend, so wechselt "I Can See Your Voice" nun in überarbeiteter Form überraschend auf den Sonntag, wo der Privatsender mit Shows bislang eher mäßige Erfahrungen gemacht.

Sechs neue Folgen von "Zeig uns Deine Stimme" laufen ab dem 24 Juli - und moderiert werden diese von unterschiedlichen Gastgebern. Der Grund: Daniel Hartwich, der seit der ersten Staffel durch die Show führte, erkrankte während der Produktionsphase an Corona und konnte dadurch lediglich eine neue Folge aufzeichnen. Durch die weiteren Ausgaben führen stattdessen Laura Wontorra, Sonja Zietlow, Oliver Pocher, Jan Köppen und Oliver Geissen.

Und so funktioniert's: In sieben Spielrunden tritt ein Zweier-Spielteam an, um mit Gespür und Menschenkenntnis die Schwindler unter acht Kandidatinnen und Kandidaten zu enttarnen, ohne ihre echten Stimmen zu hören. Bis zu 25.000 Euro kann das Team dabei gewinnen. Unterstützt werden sie von einem prominenten Ratefüchsen, darunter Anna Loos, Thomas Hermanns, Max Giermann, Chantal Janzen, Evelyn Burdecki, Sasha und Jorge Gonzalez.

Zudem gibt's in jeder Ausgabe einen Musik-Star, der am Ende mit dem Finalisten oder der Finalistin ein Duett singt. In den ersten beiden Folgen der Staffel sind Yvonne Catterfeld und Tim Bendzko mit dabei. In diesem Duett zeigt sich dann auch, ob das Team richtig lag, ob es also das Goldkehlchen von den Katzenmusikern unterscheiden konnte.

In der Vergangenheit erwies sich das ursprünglich aus Südkorea stammende Show-Format für RTL noch nicht als durchschlagender Erfolg. Durchschnittlich rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, im vergangenen Jahr erzielte die sechsteilige Staffel einen Marktanteil von fast elf Prozent - angesichts einiger Optimierungen dürfte man sich in Köln in diesem Jahr wohl noch ein bisschen mehr erhoffen, wenngleich der Sendeplatz einige Risiken birgt.