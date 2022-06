Bei der Fußball-Europameisterschaft im vergangenen Jahr stand das ARD-Duo aus Jessica Wellmer und Bastian Schweinsteiger besonders in der Kritik, nicht nur wegen prominent ins Bild gehaltener Uhren. An Schweinsteiger als Experte hält die ARD trotzdem auch bei der kommenden Fußball-WM in Katar fest, allerdings stellt sie ihm eine neue Moderatorin an die Seite: Statt mit Wellmer bildet er künftig ein Duo mit Esther Sedlaczek. Die ARD hat eine entsprechende Meldung der "Sport-Bild" inzwischen bestätigt.

Sedlaczek war erst kurz vor der letzten Europameisterschaft von Sky zur ARD gewechselt. Bei der Fußball-EM war sie dann als Moderatorin des "Sportschau-Clubs" im Einsatz, nun also die Beförderung an eine prominentere Stelle. Die genaue Aufstellung zur WM, die aufgrund der hohen Temperaturen in Katar diesmal bekanntlich erst im Winter stattfindet, hat die ARD noch nicht bekannt gegeben. Laut "Sport-Bild" soll aber auch Jessica Wellmer weiter zum Team gehören. Im Gespräch sei demnach die Moderation einer Talkshow.