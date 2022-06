am 30.06.2022 - 15:25 Uhr

Seit Kurzen sucht eine neue "Bachelorette" bei RTL wieder nach der großen Liebe. Zu sehen ist die Datingshow - wie seit Jahren üblichen - mittwochs um 20:15 Uhr. Für das Staffel-Finale wird der Privatsender jedoch von dieser Programmierung abweichen: Zu sehen gibt es die letzte Folge am Donnerstag, den 28. Juli um 20:15 Uhr.

Auf diese Weise wird es in der Finalwoche also gleich zwei Folgen der Produktion von Warner Bros. ITVP zu sehen geben, denn auch mittwochs verteilt die "Bachelorette" wie gehabt ihre Rosen. Das Finale selbst kommt zudem im XXL-Format daher: RTL wird die Entscheidung darüber, wer das Herz der "Bachelorette" erobert, erstmals bis Mitternacht ausdehnen - unterbrochen durch eine 20-minütige Ausgabe von "RTL Direkt" um 22:15 Uhr.

Am Tag nach dem "Bachelorette"-Finale setzt RTL zudem auf das Staffel-Finale von "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands". Zu sehen gibt es am 29. Juli um 20:15 Uhr erstmals ein Promispecial der animalischen Show. Mit ihren Hunden treten unter anderem Loona, Toni Polster, Jo Weil, Stefanie Hertel, Evi Sachenbacher-Stehle, Jimi Blue Ochsenknecht, Janine Kunze, Cora Schumacher und Detlef Soost an.

Und auch die Wettshow "Ich setz auf Dich" geht weiter: Schon am Samstag, den 23. Juli wird RTL um 20:15 Uhr die zweite Folge des Neustarts mit Guido Cantz ins Programm nehmen. Die ersten Folge der Produktion von Constantin Entertainment läuft an diesem Samstag.