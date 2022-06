am 30.06.2022 - 16:41 Uhr

In einer eher ungewöhnlichen Angelegenheit berichtete "Bild" an diesem Donnerstag in eigener Sache. Sportreporterin Lena Wurzenberger wird künftig nicht mehr über den FC Bayern München berichten. Der Grund: Die 30-Jährige ist die neue Freundin des Bayern-Trainers Julian Nagelsmann.

"'Bild' hat sein heute Kenntnis von der neuen Beziehung und hat Lena Wurzenberger mit sofortiger Wirkung von der Berichterstattung des FC Bayern entbunden", schrieb das Blatt. So nachvollziehbar der Schritt vor dem Hintergrund eines möglichen Interessenkonflikts auch sein mag, so kommt er durchaus überraschend, schließlich hatte Axel Springer im Falle der Journalistin Franca Lehfeldt noch vor wenigen Monaten anders entschieden.

Lehfeldt wurde nach ihrem Wechsel von RTL zum Springer-Nachrichtensender Welt zur Chefreporterin Politik ernannt, obwohl sie mit Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian Lindner zusammen ist. Darauf angesprochen, hatte eine Springer-Sprecherin gegenüber dem Medienjournalisten Stefan Niggemeier noch vor wenigen Wochen erklärt: "Im Jahr 2022 sollte ein Frau nicht gezwungen sein, aufgrund persönlicher Beziehungen ihre journalistische Arbeit aufzugeben."

Bei Springer sieht man auch weiterhin kein Problem damit. "Franca Lehfeldt ist insbesondere für die Union zuständig. Sie berichtet in aller Regel nicht über die FDP oder die Finanzpolitik", erklärte der Verlag am Donnerstag bei "Meedia". "Auch wenn sich gelegentlich Überschneidungen nicht vermeiden lassen, können wir hier keinen Interessenkonflikt erkennen."

Unklar bleibt derweil, worüber Lena Wurzenberger künftig bei "Bild" berichten wird - der Bundesliga-Rekordmeister dürfte zumindest so lange nicht in Frage kommen, bis Nagelsmann den Verein wechselt.