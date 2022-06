ZDFneo hat einen Sendeplatz für die neue Styling-Show mit Shootingstar Riccardo Simonetti gefunden. "Glow Up - Deutschlands nächster Make-up-Star" wird ab dem 22. September jeweils donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen sein. In dem von Warner Bros. ITVP produzierten Format treten zehn Make-up-Artists in einem Wettbewerb gegeneinander an. Bei der Show handelt es sich um die deutsche Adaption des gleichnamigen BBC-Formats.

In jeder der acht Folgen müssen die Kandidatinnen und Kandidaten ihre künstlerischen und technischen Fähigkeiten in zwei Challenges unter Beweis stellen – das kann on location bei Fashion Shows, am Set von Video-Drehs oder im Studio sein. Eine Jury bewertet dann deren Arbeit. Dabei werden zwei feste Jury-Mitglieder in jeder Woche um einen Gast-Juror ergänzt. Die beiden Make-up-Artists, die am wenigsten begeistern konnten, müssen im "Face Off" gegeneinander antreten. Drei schaffen es schließlich in die Final-Show.

"Ich freue mich riesig auf 'Glow up', weil Deutschland sowas von bereit für mehr Farbe ist", sagte Riccardo Simonetti schon vor einigen Monaten über das neue Format. "Ich bin fest davon überzeugt, dass wir hierzulande große Talente haben, die wunderbare Kreationen schaffen können und spannende, persönliche Geschichten mitbringen. Als Mann, der Make-up liebt und lebt, wird man oft noch als provozierend wahrgenommen und Menschen, die sich oder andere schminken, müssen häufig noch mit dem Vorurteil kämpfen, dass das oberflächlich sei. Dass ich das Gesicht einer Show sein werde, die zeigt, dass Make-up so viel mehr sein kann, ist ein Meilenstein."

Sendetermine für neue Serien

Einen Sendeplatz gibt es nun auch für die neue Serie "Decision Game" mit Eva Meckbach und Roeland Wiesnekker. ZDFneo zeigt das sechsteilige Thriller-Drama am Dienstag, den 6. und Mittwoch, den 7. September ab 20:15 Uhr mit jeweils drei Folgen am Stück. Ab dem 26. August stehen zudem schon alle Folgen in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit. Im Mittelpunkt steht die Risikomanagerin Vera Schröder, die das denkbar Schlimmste tun muss: Sie ist gezwungen, um ihre entführte Tochter zu spielen. Mit "Mordsschwestern" hält darüber hinaus auch das ZDF eine neue Serie bereit: Caroline Hanke und Lena Dörrie ermitteln ab dem 2. September jeweils freitags um 20:15 Uhr.