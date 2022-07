An Krisen mangelt es Bundeskanzler Olaf Scholz dieser Tage wahrlich nicht. In der Ukraine herrscht weiterhin Krieg, infolge dessen die Energiepreise teils drastisch ansteigen und sich in Deutschland längst die Frage stellt, wie viele Bürgerinnen und Bürger sich im kommenden Herbst und Winter das Heizen nicht mehr leisten können. Hinzu kommt, dass jüngst die Coronafallzahlen wieder angestiegen sind und die Ampel-Koalition um Antworten auf die Pandemie ringt. All diese Krisenherde wird Scholz in einem weiteren großen TV-Interview beantworten. Erst vergangene Woche war er gleich auf mehreren Sendern zu sehen (wir berichteten).

Heil spricht mit RTL

RTL wird derweil ein weiteres ausführliches "Nachtjournal"-Interview in dieser Woche zeigen. Nach zuletzt Kanzler Scholz und seinen Ministern Robert Habeck und Volker Wissing wird in der Nacht auf Donnerstag Arbeitsminister Hubertus Heil Fragen beantworten. Das "Nachtjournal Spezial" soll um 0:25 Uhr beginnen und 18 Minuten Sendezeit füllen.