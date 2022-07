RTL reagiert auf die aktuelle Quotensituation am Wochenende und baut sein Morgenprogramm um. Kurz zusammengefasst lautet die Strategie: Keine Gags mehr sonntags, mehr davon dafür am Samstag. Samstags sind ab 5:25 Uhr fortan gleich vier Folgen von "Eine schrecklich nette Familie" geplant, ab sieben Uhr morgens wird die "King of Queens"-Dosis gar auf zehn Ausgaben verdoppelt. Bedeutet: Der eigentlich schon am frühen Vormittag geplante "Blaulicht-Report" muss ersatzlos weichen, die Scripted Reality startet fortan erst kurz vor dem Mittag. Hintergrund: Insbesondere nach neun Uhr hatten US-Sitcoms jüngst zugelegt und teils am Samstag sogar zweistellige Marktanteile erreicht.

Ab 10:20 Uhr findet eine neue und achtteilige "Alt & abgefahren"-Staffel ihren Weg ins Programm. Am 17. Juli laufen sowohl vormittags als auch nachmittags ab 16:45 Uhr Erstausstrahlungen. An den Sonntagen danach ist der Vormittags-Sendeplatz für Vorwochen-Wiederholungen reserviert.