Die Handball-Bundesliga will ab der Saison 23/24 ihre TV-Heimat beim kommenden Streamingdienst der S Nation Media GmbH haben. Eine entsprechende Entscheidung habe in den vergangenen Tagen das Präsidium der Liga mit "deutlicher Mehrheit" getroffen, wie es in einer kurzen Mitteilung der HBL heißt. Man steige nun in finale Vertragsgespräche ein. Ziel dieser Gespräche ist dann der endgültige Vertragsabschluss. Ebenfalls um die Rechte mitgeboten hatte Sky Deutschland, das seit 2017 Pay-TV-Partner der Liga ist und seitdem erstmals alle Spiele der Liga live produziert. Sky hatte damals zusammen mit der ARD geboten, die ihrerseits vereinzelte Spiele im Free-TV zeigt. Sky war auch diesmal im Rennen um die Rechte, konnte sich letztlich aber nicht durchsetzen. Die Ende August startende Saison 22/23 wird nun zur Abschiedsspielzeit für Sky in Sachen Handball, die Champions League hatte man unlängst schon an DAZN verloren.

