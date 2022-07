Jan Frouman war es, der für ProSiebenSat.1 ab 2010 die Expansion ins internationale Produktionsgeschäft mit dem Aufbau von Red Arrow Studios maßgeblich mit vorangetrieben hat. Doch schon vor längerem haben sich die Prioritäten verschoben, bei ProSiebenSat.1 stehen die Zeichen auf die Hebung von Synergie-Effekten - und dementsprechend liegt der Fokus im Produktionsgeschäft nun auf dem Heimatmarkt, während Produktionen in Übersee nicht mehr zum Kerngeschäft gehören.

Dass Jan Frouman im Herbst 2018 ProSiebenSat.1 verließ, hing mit dieser geänderten Strategie zusammen - seine internationalen Ambitionen passten nicht zu einem auf Deutschland fokussierten Produktionstätigkeit. Doch ein ins Auge gefasster Verkauf des Auslands-Geschäfts von Red Arrow Studios zog sich lange hin - und dann kam noch die Corona-Pandemie dazwischen. Doch nun ist man sich einig geworden - und zwar mit Peter Chernin. Und damit schließt ein Kreis, weil Chernin erst im Frühjahr Jan Frouman, der zwischenzeitlich für Will und Jada Pinkett Smiths Produktionshaus Westbrook tätig war, zu sich geholt hat.

Das US-Geschäft von Red Arrow Studios - also im Einzelnen Kinetic Content, Left/Right, 44 Blue, Half Yard Productions und Dorsey Pictures - wird von Chernin in die neu gegründete The North Road Company eingebracht, ein global tätiges Multi-Genre-Studio für Film- und Fernsehinhalte. Auch das 2010 gegründete Scripted-TV und Filmgeschäft Chernin Entertainment, die Non-Fiction-Produktionsfirma Words + Pictures sind Teil von The North Road Company.

Jan Frouman wird bei North Road die Rolle des President übernehmen und aus London heraus gemeinsam mit Kristin Jones, die von AMC Networks kommt und nun den Posten als President International übernimmt, die geplante weitere internationale Expansion vorantreiben - also eigentlich mit dem weiter machen, was auch einst bei Red Arrow Studios seine Aufgabe war. CEO von North Road wird Peter Chernin selbst. Jenno Topping bleibt an der Spitze von Chernin Entertainment und ist generell fürs Fiktionale der ganzen Gruppe verantwortlich, Connor Schell übenrimmt zusätzlich zur Führung von Words + Pictures auch die Verantwortung fürs Non-Fiktionale Geschäft. Die einzelnen Red-Arrow-Produktionsfirmen behalten ihre jeweilige Geschäftsführung.

ProSiebenSat.1 fließen mit dem Verkauf des US-Geschäfts von Red Arrow Studios nun rund 200 Millionen US-Dollar, umgerechnet rund 189 Millionen Euro zu. Die US-Töchter hatten gemeinsam 2021 einen Umsatz von 218 Millionen Euro erzielt und dabei ein Adjusted EBITDA von sieben Millionen Euro erzielt. Die Kartellbehörden haben dem Verkauf schon zugestimmt, die Transaktion konnte somit vollzogen werden.

Weiterhin im Konzern verbleiben hingegen neben dem deutschsprachigen Produktionsgeschäft, das neben RedSeven Entertainment und der Beteiligung an Pyjama Pictures und Studio 71 mit den neu gegründeten Töchtern Cheerio Entertainment und Flat White Productions ja gerade sogar noch ausgebaut wurde, auch die europäischen Produktionsfirmen von Red Arrow Studios, namentlich CPL Productions, Endor Productions, Snowman Productions und July August. Ebenso gehört Red Arrow Studios International als internationaler Vertriebsarm weiter zu ProSiebenSat.1.

Rainer Beaujean, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE, erklärt zum Ausstieg aus dem US-Produktionsmarkt: "Wir prüfen kontinuierlich, ob unsere Unternehmen voll auf unsere Strategie sowie unsere finanziellen Ziele einzahlen. Im Entertainment-Bereich bedeutet das, dass wir Produktionsfirmen brauchen, die die kulturellen Besonderheiten und Vorlieben unserer Zuschauer:innen verstehen. Denn mit lokalen Inhalten unterscheiden wir uns vom Wettbewerb. Solche Produktionsgeschäfte sind neben unseren deutschen Gesellschaften unsere Beteiligungen in Ländern wie Dänemark und Großbritannien. Deshalb ist es folgerichtig, dass wir diese Firmen weiter im Konzern behalten. Es steht für uns an erster Stelle, sie noch enger mit unseren Entertainment-Plattformen zu verbinden. Unsere US-Produktionsfirmen haben erfolgreiche und populäre TV-Marken im amerikanischen Raum geschaffen, stärken aber nicht langfristig unsere Strategie in der DACH-Region. Für North Road werden sie einen signifikanten Beitrag leisten. Dafür wünschen wir alles Gute und bedanken uns sehr für die gemeinsame Zeit."

Peter Chernin sagt: "Unser Ziel ist es, ein führendes globales, unabhängiges Content-Studio aufzubauen, indem wir die besten Produktionsunternehmen der Branche mit Führungskräften zusammenbringen, die alle ausgewiesene Experten in ihrem Bereich sind. Premium-Inhalte mit und ohne Drehbuch für Film und Fernsehen sind sowohl in den USA als auch weltweit sehr gefragt, und wir wollen die Bedürfnisse von Streamern, Sendern und anderen Plattformen erfüllen, mit außergewöhnlichen Inhalten aufwarten zu können."