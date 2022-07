Für die kommende Saison hat Kabel Eins in Aussicht gestellt, fortan auch samstags auf Eigenproduktionen setzen zu wollen. Bevor es jedoch so weit ist, versucht es der Sender etwas überraschend mit einer neuen US-Serie: Ab dem 23. Juli setzt Kabel Eins jeweils samstags auf "Superman & Lois".

Gezeigt werden ab 20:15 Uhr jeweils drei Stunden am Stück, ehe am späten Abend noch "Lethal Weapon" wiederholt wird. "Superman & Lois" basiert auf den gleichnamigen Figuren aus den DC-Comics und ist ein Ableger der Serie "Supergirl". Anders als diese spielt sie aber nicht im sogenannten "Arrowverse", sondern auf einer anderen Erde.

Und darum geht's: Clark Kent (Tyler Hoechlin) wächst im beschaulichen Smallville als Pflegekind von Martha und Jonathan auf. Er führt ein glückliches Leben, bis der Tod seines Vaters alles ändert. Clark erkennt, dass er zu Höherem berufen ist und seine besonderen Fähigkeiten zum Wohl der Menschheit einsetzen muss. In Metropolis sorgt er als Superman für Recht und Ordnung. Er trifft auf seine große Liebe Lois (Elizabath Tulloch) und gründet eine Familie. Doch die Probleme des Alltags machen auch vor Superhelden nicht halt.

In den USA ist "Superman & Lois" seit Anfang vergangenen Jahres beim Sender The CW zu sehen. Gerade erst endete die zweite Staffel und eine dritte ist bereits für das kommende Jahr angekündigt worden. Kabel Eins programmiert zum deutschen Free-TV-Start indes eine "Superheldenwoche": So gibt's am Montag, den 18. Juli zunächst "Batman Begins" zu sehen, gefolgt von der Doku "Die besten Superhelden-Filme aller Zeiten". Dienstags und mittwochs folgen "Man of Steel" und "X-Men: Zukunft ist Vergangenheit".