Wenn Hans Sigl bei RTL den "unfassbar schlausten Mensch der Welt" sucht, dann fällt das Format nicht nur durch seinen Titel und seinen Moderator auf, sondern auch durch die Programmierung: Die Staffel erstreckt sich über zwölf Folgen die drei Wochen lang jeweils montags bis donnerstags um 23:20 Uhr zu sehen sein werden. RTL spricht bei der Fabiola-Produktion von einem Mix aus Quiz und Talk.

In jeder Folge begrüßen Hans Sigl sowie Jana Azizi und Pierre M. Krause, die ihm "launisch und kritisch zur Seite stehen" sollen, drei Promis auf den Ratesesseln. Dabei geht's nicht um eine reine Frage-Antwort-Runde, stattdessen gilt es auch, Bilderrätsel zu lösen, sich an Vergangenes zu erinnern oder Fragen von prominenten Kolleginnen und Kollegen zu beantworten. Auch Aktionsrunden sind dabei oder das Bilden von Assoziationsketten. All das soll die Grundlage für einen "spannenden, humorvollen Talk mit vielen privaten Details" dienen, erhofft man sich bei RTL.

Am Ende eines Abends scheidet der schwächste der drei aus, die beiden übrig gebliebenen kommen eine Runde weiter und treten am nächsten Tag erneut an, dann gegen einen neuen Gegner oder eine neue Gegnerin. Nach zehn Folgen schließen sich Halbfinale und Finale an, an dessen Ende dann schließlich feststeht, wer der "unfassbar Schlauste" aller Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist. Als Promis mit dabei sind Stargeiger David Garrett, Astronautin Suzanna Randall, Schauspielerin und Regisseurin Katharina Wackernagel, Sängerin Lotte, Comedian Lisa Feller, Athletin Sabrina Mockenhaupt, Journalistin Katty Salié, Moderator Thomas Herrmanns, Ex-Fußball-Profi Rúrik Gíslason, Morning Man Wolfram Kons, Comedian Oliver Kalkofe und Hundeprofi Martin Rütter.

In der ersten Woche dürfte "Der unfassbar schlauste Mensch der Welt" auf ein starkes Vorprogramm aufbauen können, denn RTL veranstaltet dann nach der erfolgreichen Premiere im Januar zum zweiten Mal die "3-Millionen-Euro-Woche" von "Wer wird Millionär?". Von Montag bis Mittwoch kämpfen die Kandidatinnen und Kandidaten dabei bei Jauch um den Einzug in die Finalsendung, die dann am Donnerstag läuft. In der gibt's dann die Chance auf den Hauptgewinn in Höhe von drei Millionen Euro. Im Januar steigerte sich "WWM" im Lauf der Woche auf zuletzt fast fünf Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und über 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Wie bei RTL inzwischen üblich wird die Sendung über "RTL direkt" hinaus gestreckt, das als Unterbrechung im Quiz-Abend um 22:15 Uhr eingeschoben wird.

Die hohe Dosis an "WWM" führt übrigens auch dazu, dass RTL dann die ganze Woche über Shows zeigt, am Sonntag läuft nämlich schon "Zeig mir deine Stimme", am Freitag "Die Ultimative Chartshow". Am Sonntag setzt auch Vox auf Show, dann startet am 31. August nämlich "Grill den Henssler" in seine Sommer-Runde, die fünf neue Folgen umfasst. Ab dem 5. August kehrt zudem "Law & Order: Special Victims Unit" mit neuen Folgen ins Programm zurück: Die 23. Staffel läuft dann immer ab 22:05 Uhr in Doppelfolgen. Zuvor ist "Magnum P.I." zu sehen.