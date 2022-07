Gastgeber Jonas Wuttke lädt wieder zur "Hausparty X" nach Ibiza: In der zweiten Staffel des Joyn-Originals reisen wieder 13 Content-Creatorinnen und Creator sowie zwei "Normalos" aus der Joyn-Community auf die Insel, um dort eine Hausparty zu feiern. Mehrere Kamerateams begleiten sie dabei auf Schritt und Tritt.

Jede Stunde bestimmt die Partytruppe eine Person, deren "Vibe" am wenigsten zur Gruppe passt und die das Haus verlassen muss - dieses Mal unter anderem auch in einem offenen Voting, das für Zündstoff sorgen soll. Wer ausscheidet, landet eine Villa weiter bei Rewi, in der übers Erlebte gesprochen wird. Wer am Ende die Party als Sieger verlässt, gewinnt 10.000 Euro für einen guten Zweck.

Mit dabei in der zweiten Staffel sind Shaiden Rogue (@slim.shaiden), Kevin Bongers (@orangemorange), Ela (@gwendolynceline), Eduard (@eduardbaka), Walentina (@walentinadoroninaofficial), Dylan Do (@dylandoo), Larissa Neumann (@tigerlariz), Alex V (@alexv), Udo Bönstrup (@udo), Celina (@neverbaby_26), Mefyou (@mefyou), Camelia (@minicuta) und Marek Fritz (@marekfritz).

Joyn veröffentlicht ab dem 18. August jede Woche zwei der insgesamt zwölf Folgen der zweiten Staffel. Produziert wird "Hausparty X" von Moonvibe.