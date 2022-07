Die SWR-Reihe "Expedition in die Heimat" feiert in diesen Tagen gleich zwei Jubiläen. Während die Ausgabe zum zehnten Geburtstag am kommenden Freitag im Zeichen des Wiederaufbaus des Ahrtals steht, wird es wenige Wochen später die 300. Ausgabe der Reportage-Reihe zu sehen geben - mit einem besonderen Moderator.

Konkret wird Ex-Late-Night-Moderator Harald Schmidt die Jubiläumsausgabe von "Expedition in die Heimat" präsentieren. Die Rede ist von einem "Takeover", in dem sich der Entertainer und Schauspieler auf die Spuren seiner Herkunft in Nürtingen und Stuttgart begibt, wie der SWR mitteilte. Der 64-Jährige war einst in der Stadt am Rande der Schwäbischen Alb aufgewachsen und machte dort sein Abitur. In Stuttgart wiederum stand er später als Ensemblemitglied des Staatsschauspiels auf der Bühne.

Das deutsche Fernsehen hatte Harald Schmidt mit seinen Late-Night-Shows seit den 1990ern geprägt. Von 1995 bis 2003 präsentierte er seine Sendung in Sat.1, wohin er später noch einmal zurückkehrte. Aber auch im Ersten und bei Sky war er zu sehen. Die letzte Ausgabe lief 2014.