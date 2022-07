Weder das vorzeitig beendete "Birgits starke Frauen" noch die derzeit am Sonntagvorabend in Sat.1 gezeigte Sendung "Wir werden mehr" waren Quotenerfolge – im Gegenteil. Der langjährigen RTL-"Extra"-Moderatorin Birgit Schrowange ist an neuer Wirkungsstätte, im Sat.1-Programm, bisher noch kein Hit geglückt. Im August folgt nun schon die dritte Schrowange-Sendung beim von Daniel Rosemann geleiteten Sender.

Am 4. August, ein Donnerstag, läuft die erste von vier Folgen des Formats "Unser Mallorca mit Birgit Schrowange", das RedSeven Entertainment umgesetzt hat. Das Format ist für 20:15 Uhr geplant. In der Sendung will Schrowange zeigen, was die Ferieninsel ausmache und zudem viele Stars treffen, die auf Mallorca leben. Angekündigt sind Besuche von Schwimmerin Franziska van Almsick, Sänger Mickie Krause, Designer Thomas Rath, Schauspielerin Jenny Jürgens und Sternekoch Frank Rosin.

Schrowange soll in "Unser Mallorca" obendrein schöne Locations für "ungestörten Luxusurlaub" präsentieren, aber beispielsweise auch mit deutschen Obdachlosen auf Mallorca sprechen. Mit Urlaubsthemen fuhr Sat.1 schon kürzlich am Donnerstagabend nicht ganz schlecht. Mehrere "Sat.1 Spezial"-Sendungen kamen auf Zielgruppen-Werte zwischen rund fünf und rund neun Prozent.

Eine Woche vor dem Start von "Unser Mallorca" ist eine weitere Ausgabe von "Sat.1 Spezial" geplant. Ein Urlaubscheck soll am 28. Juli zur besten Ausstrahlungszeit gemäß Titel die "besten Geheimtipps" offenbaren. Es gehe in der Sendung um Tipps, die so in keinem Reiseführer stehen würden. Claudia von Brauchitsch, Karen Heinrichs sowie Christian Wackert führen durch die gut zweistündige Primetime-Produktion.