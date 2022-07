Eigentlich wollte RTL am Samstag, 23. Juli seine zweite Ausgabe von "Ich setz auf Dich", einer neuen Wettshow, die ziemlich von "Wetten, dass..?" inspiriert ist, zeigen. Doch nachdem die Auftaktfolge kürzlich mit nur rund 900.000 Zusehenden und 7,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe (vorläufige Quotendaten) zum Quotenflop avancierte, setzt RTL lieber doch nicht mehr auf "Ich setz auf Dich". Anstelle der gut dreistündigen Show plant der Kölner Sender am 23. Juli nun mit "Unvergessen – Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten". Die Sendung sollte eigentlich sieben Tage später laufen. Am 30. Juli kommt daher nun "Die lustigsten Fernsehmomente der Welt" ins Programm. Am weiteren Ablauf soll sich nichts ändern, "Frei Schnauze" bleibt wie geplant ab halb zwölf Uhr abends im Line-Up.

Ob das nun eine gute oder schlechte Nachricht für ProSieben ist, wird sich zeigen. Fakt ist: Das Showduell der Privatsender an diesem Abend bleibt aus. ProSieben setzt an jenem Samstag zur besten Sendezeit auf eine weitere "Schlag den Star"-Ausgabe. Motsi Mabuse und Laura Karasek sollen dann in der Live-Show gegeneinander antreten. Bereits die erste "Ich setz auf Dich"-Folge war gegen "SdS" angetreten, dem 14,5 Prozent Marktanteil holenden ProSieben-Event aber deutlich unterlegen gewesen.

Eine weitere RTL-Programmänderung betrifft unterdessen den frühen Samstagmorgen. Dort wird der Sender ab sofort darauf verzichten, mehrere Episoden der einstigen amerikanischen Sitcom "Eine schrecklich nette Familie" auszustrahlen. Vor eineinhalb Wochen holte diese zwischen eineinhalb und drei Prozent in der Zielgruppe, am vergangenen Wochenende maximal 3,9 Prozent – lief somit also deutlich zu schwach. Stattdessen sind nun Wiederholungen von "Top Dog Germany" am ganz frühen Samstagmorgen vorgesehen. "King of Queens" ist nicht betroffen, die Serie bleibt ab zirka 7:30 Uhr im Programmablauf.