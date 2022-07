Anfang August geht es in gleich mehreren Formaten auf Seven.One-Sendern wieder um das Wohlergehen von Vierbeinern. So kehrt etwa Jochen Bendel, inzwischen auch Hundetrainer, ins Programm von Sat.1 Gold zurück. Ab dem 4. August ist er donnerstags um 21:20 Uhr in "Promi sucht Hundeglück" zu sehen und somit in einem Format, in dem er Promis auf der Suche nach Hunden mit Rat und Tat zur Seite steht. Gemeinsam mit dem Star will er sich auf die Suche nach einem Hund machen, der perfekt zum künftigen Herrchen oder Frauchen passt. Xenia von Sachsen, Britt und Alex Jolig sind unter anderem mit dabei.

Direkt im Vorfeld, also um 20:15 Uhr, kehrt die "große Tiervermittlungsshow" unter der Dachmarke "Haustier sucht Herz" zurück. Gemeinsam mit Panagiota Petridou versucht Jochen Bendel in dieser ein Zuhause für in Not geratene Tiere zu finden. Besucht werden soll auch eine auf Fuerteventura lebende Tierschützerin, die gleich 16 Hunde bei sich aufgenommen hat.

Um Menschen, die Hunde aufgenommen haben – nun aber nicht mehr damit klar kommen, geht es auch in einer neuen Sendung von "Hundeflüsterer" Cesar Millan. Der Hundetrainer produziert seit 2021 im Auftrag von National Geographic Wild diese neue Sendung, bisher ist eine zehnteilige erste Staffel entstanden, die Sixx ab dem 31. Juli sonntags ab 17:25 Uhr im Dreierpack zeigt. Weil während der Pandemie so viele Hunde adoptiert worden seien wie nie zuvor, habe Millan aktuell alle Hände voll zu tun, heißt es in der Sendungsbeschreibung. "Better Human, Better Dog" zeigt Millan, wie er verzweifelte Hundebesitzer beim Training ihrer Vierbeiner unterstützt.

Lead-In der Millan-Sendung wird eine neue Produktion aus Deutschland. Sixx startet ebenfalls am letzten Juii-Sonntag um 15:25 Uhr "Der Pferdetrainer". Raphael Dysli arbeitet seit 20 Jahren als solcher und kümmert sich nun in seinem TV-Format "um Härtefälle, die besondere Unterstützung benötigen." Die Ausstrahlung von sechs Episoden ist in Doppelfolgen geplant.

Indes stellt Kabel Eins ab dem 31. Juli seinen Sonntagabend wieder um; und rückt davon ab, "Deutschlands größte Geheimnisse" zu erzählen. Stattdessen stehen neue Folgen der Camping-Doku "Yes, we Camp" ab 20:15 Uhr an. Sechs im vergangenen Spätsommer und Herbst gezeigte Ausgaben hatten dem Sender sonntagabends nicht allzu erfolgreiche 4,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil eingebracht.