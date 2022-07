Das Erste war am Donnerstag Marktführer bei den 14- bis 49-Jährigen: Mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent lag der Sender einen halben Prozentpunkt vor RTL - und das hat der Sender nicht zuletzt den stundenlangen Sport-Übertragungen zu verdanken. Dabei drehte vor allem die Tour de France am Nachmittag auf: Die legendäre Etappe nach L'Alpe d'Huez lockte ab 15:19 Uhr im schnitt 240.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren an und trieb den Marktanteil in dieser Altersgruppe auf starke 13,5 Prozent.

Insgesamt brachte es die Tour de France am Nachmittag über rund drei Stunden hinweg auf durchschnittlich 1,50 Millionen Personen, die 14,5 Prozent Marktanteil entsprachen. Der erste Teil der Etappe hatte zudem schon beim Spartensender One im Schnitt 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte, sodass der Marktanteil bei 4,5 Prozent lag. Beim jungen Publikum lief es mit 3,7 Prozent ebenfalls weit überdurchschnittlich. Aber auch Eurosport 1 überzeugte mit starken 3,5 Prozent sowie insgesamt 260.000 Zuschauenden.

Das Erste fuhr zudem unmittelbar im Anschluss an die Tour mit dem Spiel zwischen Italien und Island bei der Frauenfußball-EM ein: 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten für 13,1 Prozent Marktanteil, beim jungen Publikum wareren gute 9,6 Prozent drin. Das Abendspiel zwischen Frankreich und Belgien erreichte sogar 13,3 Prozent der 14- bis 49-Jährigen und kam insgesamt auf 2,96 Millionen Fans, die 14,2 Prozent Marktanteil entsprachen. Stark war zuvor schon die "Tagesschau", die alleine im Ersten von fast vier Millionen Menschen gesehen wurde und bei den Jüngeren auf 19,1 Prozent Marktanteil kam.

Den Gesamtsieg sicherten sich am Abend jedoch "Die Bergretter" im ZDF: 4,37 Millionen entschieden sich für die Wiederholung der Serie, die damit stolze 19,5 Prozent Marktanteil verzeichnete. Beim "heute-journal" blieben danach noch 3,65 Millionen Menschen dran. Weil noch dazu auch tagsüber große Erfolge drin waren, war das ZDF unterm Strich dann auch Tagesmarktführer beim Gesamtpublikum: Auf beachtliche 15,5 Prozent kam der Sender, Das Erste erzielte als größter Verfolger im Schnitt 11,5 Prozent. Zum Vergleich: RTL kam als stärkster Privatsender nicht über 7,3 Prozent hinaus.