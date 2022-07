Auf den Tag genau 15 Jahre ist es her, dass Caren Miosga erstmals die "Tagesthemen" moderierte. Doch ausgerechnet zum Jubiläum kann die Journalistin für das ARD-Nachrichtenmagazin nicht vor der Kamera stehen. Der Grund: Miosga hat sich mit dem Coronavirus infiziert, wie sie selbst in einem Video-Statement mitteilte, das die "Tagesthemen" am Samstag bei Twitter verbreiteten.

"Mann, ist das doof", so Miosga. "Ausgerechnet heute an meinem Freudentag - 15 Jahre 'Tagesthemen' - kann ich leider nicht im Studio stehen, weil ich leider genau das habe, was gefühlt alle anderen auch gerade haben." In dem kurzen kurzen Video bedankte sich die Moderatorin zugleich "für die vielen reizenden Wünsche", die sie erreicht haben - und für ein Video, dass ihre Kolleginnen und Kollegen anlässlich ihres "Tagesthemen"-Jubiläums geschnitten und am Morgen veröffentlicht hatten.

Anstelle von Caren Miosga wird nun Helge Fuhst, der zweite ARD-aktuell-Chefredakteur, kurzerhand die Moderation der "Tagesthemen" am Samstagabend übernehmen.

Erst vor zwei Tagen war bekannt geworden, dass der Vertrag mit Caren Miosga um drei Jahre bis 2025 verlängert wurde (DWDL.de berichtete). Im September wird sie damit die am längsten amtierende Moderatorin der Sendung sein. Bisher hielt Ulrich Wickert den Rekord von rund 15 Jahren und zwei Monaten. Auch Miosgas Kollege Ingo Zamperoni bleibt derweil den "Tagesthemen" erhalten: Auch sein Vertrag war jüngst um drei Jahre verlängert worden (DWDL.de berichtete).

"Die 'Tagesthemen sagen nicht nur, was ist. Sie sagen auch, warum etwas ist", sagte Miosga anlässlich der Vertragsverlängerung. "Dies jeden Tag aufs Neue herauszufinden, macht diesen Job für mich so reizvoll. Er ist unvorhersehbar und jedes Mal so neu interessant, dass ich es immer noch als absolutes Privileg begreife, für diese Sendung zu arbeiten."