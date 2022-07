am 18.07.2022 - 17:12 Uhr

Arte hat einen Sendeplatz für seine neue Krimiserie "Lauchhammer" gefunden, in der Mišel Matičević und Odine Johne die Hauptrollen übernehmen. Der von Moovie produzierte Sechsteiler läuft demnach am Donnerstag, den 8. und 15. September ab 20:15 Uhr mit jeweils drei Folgen am Stück im Programm des Kultursenders. Zu einem späteren Zeitpunkt ist auch eine Ausstrahlung im Ersten geplant.

Die Rede ist von einer "Highend-Krimiserie", die im vergangenen Jahr an Originalschauplätzen in der Lausitzer Braunkohle-Region in Sachsen, Brandenburg und Berlin unter der Regie von Till Franzen ("Charlotte Link", "Wolfsland") entstand. Die Kamera führt Felix Novo de Oliveira. In weiteren Rollen spielen Marc Hosemann, Jacob Matschenz, Andreas Leupold, Ramona Kunze-Libnow, Kai Ivo Baulitz, Uwe Preuss und Lucas Gregorowicz mit, die Drehbücher stammen von Frauke Hunfeld und Silke Zertz.

Und darum geht es: Maik Briegand (Mišel Matičević) hatte seiner Heimat inmitten der Niederlausitz den Rücken gekehrt, wo vor der Wende seine Polizeilaufbahn begann. Doch der LKA-Ermittler kommt für die Aufklärung des Mordes an einem jungen Mädchen zurück - und ist wieder konfrontiert mit den Kollegen seines ehemaligen Reviers, der gescheiterten Ehe, seiner Familie und seiner Vergangenheit. Die Kommissarin Annalena Gottknecht (Odine Johne) will sich nicht in Briegands alte Abhängigkeiten hineinziehen lassen. Doch je mehr sich die energische Ermittlerin den Menschen vor Ort und der spröden Schönheit der Lausitz öffnet, desto größer wird ihr Verständnis für ihren Kollegen.

Wie die riesigen Schaufeln der Förderbagger, die geduldig Schicht um Schicht abtragen, um der Erde ihre Braunkohle zu entreißen, graben sich die beiden Ermittler in den Fall, der sie schließlich Jahrzehnte in die Vergangenheit führt - zurück in Maik Briegands Jugend und einem traumatischen Erlebnis.