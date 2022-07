ZDFneo wird seine sechsteilige Thriller-Dramaserie "Decision Game" im September an zwei Abenden zeigen. Konkret laufen am Dienstag, den 6. und Mittwoch, den 7. September ab 20:15 Uhr jeweils drei Folgen am Stück. Schon deutlich früher, nämlich ab dem 26. August, stehen sämtliche Folgen schon in der ZDF-Mediathek zum Abruf bereit.

Eva Meckbach spielt in der Serie die Figur der Vera Schröder, für die Risikoanalyse bisher ihr Beruf und Game Theory eine akademische Disziplin war, die im Schatten des Kalten Krieges entwickelt wurde. Doch als plötzlich ihre Tochter Elsa (Paula Hartmann) entführt wird, sind diese rationalen Methoden die einzigen Waffen, die der verzweifelten Mutter bleiben, um Elsa vor dem Tod zu bewahren.

Und darum geht es konkret: Die Entführer verlangen von Vera, die Risikobewertung ihrer Versicherung für ein kleines afrikanisches Land anzuheben. Vera versteht sofort: Wenn sie diese Forderung erfüllt, sinken Elsas Überlebenschancen rapide. Vor allem als ihr bewusst wird, dass Elsa einen der Entführer gesehen hat. Entgegen den Forderungen setzt sie die Bewertung herab. Die Konsequenz: Totalverlust. Was auch immer die Entführer vorhaben - jetzt wäre Elsas Tod ein gigantisches Minusgeschäft. So verschafft Vera ihrem Mann Alex (Shenja Lacher) mehr Zeit, ihre Tochter zu finden. Doch die skrupellose Antwort der Entführer lässt nicht lange auf sich warten.

Das ZDF spricht von einem "nervenaufreibenden Spiel um Leben und Tod". In weiteren Rollen spielen unter anderem Roeland Wiesnekker, Jakob Diehl, Aljoscha Stadelmann, Robert Hunger-Bühler, Cynthia Micas sowie Lion Russell Baumann. Produziert wird "Decision Game" von der Odeon Fiction unter der Leitung von Produzent Alban Rehnitz und Serviceproduktion Tschechien Mia Film. Die Drehbücher hat Johannes Lackner verfasst, Regie führt Benjamin Pfohl.