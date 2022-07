Seit 2014 moderierte Jörg Pilawa das "Quizduell" im Ersten. Dass sich seine Zeit dort dem Ende zuneigt, war spätestens seit Bekanntwerden des Wechsels zu Sat.1 klar. Zuletzt zeigte Das Erste das Ratespiel freitags um 18:50 Uhr, die Episoden wurden allesamt aber schon vor einiger Zeit hergestellt. Nun ist die Nachfolge von Pilawa bei dem Format geklärt. Wie die "Bild am Sonntag" berichtet, übernimmt ab der kommenden Staffel Esther Sedlaczek die Aufgabe als Moderatorin des "Quizduell".

Die Berlinerin ist eigentlich Sport-Journalistin. Vor zwölf Jahren setzte sie sich bei einem öffentlichen Sky-Casting gegen viele andere durch, präsentierte dann zunächst Spiele der zweiten Liga und an der Seite von Ulli Potofski die Vorschau-Show "Mein Stadion". Später wurde sie von Sky dann auch im Rahmen der ersten Bundesliga und der Champions League eingesetzt. Beim Pay-TV-Sender machte sie auch Ausflüge in die Unterhaltung, führte etwa durch "Xaviers Wunschkonzert", eine nicht allzu langlebige Musiksendung mit Xavier Naidoo.



Zur Saison 21/22 wechselte sie schließlich zur ARD, berichtet dort von der Bundesliga und ist bereits jetzt bei der Winter-WM als Stadion-Moderatorin gesetzt. Das "Quizduell" wird dennoch die erste regelmäßige Aufgabe als Moderatorin abseits des Sports. Zur "BamS" sagte Sedlaczek: "Ich freue mich nochmal sehr auf diese tolle neue Herausforderung und das Vertrauen, das man in mich setzt". Die erste Folge mit Sedlaczek beim "Quizduell" soll am 26. August um 18:50 Uhr ausgestrahlt werden.

Wichtig sei der ARD gewesen, die Pilawa-Nachfolge in dem Format mit einer Frau zu besetzen. Schon vor zwei Jahren hatte der damalige ARD-Programmdirektor "ein Defizit" bei Unterhaltungsmoderatorinnen ausgemacht. Für den Satz "mir fällt aktuell kein weibliches Pendant etwa zu Kai Pflaume ein, der die große Samstagabend-Show moderiert und mit seiner Empathie und Zugewandtheit so große Mehrheiten für sich begeistert" hatte der Programmmanager durchaus auch Kritik kassiert.