Jürgen Vogel soll prägender Kopf der ersten deutschen Serie des Streaming-Dienstes Starzplay werden. Der Anbieter erzählt mit "Nachts im Paradies" die aus den Graphic Novels von Frank Schmolke bekannten Geschichten. Zuschauerinnen und Zuschauer werden in den sechs Folgen mit auf eine "fesselnde Fahrt" durch eine nächtliche Metropole genommen. Vogel ist als Taxifahrer Vincent zu sehen, Lea Drinda als seine ihm fremd gewordene Tochter Joni. Beide lassen sich durch die Stadt treiben. Der geschiedene Vincent wird als mürrisch und um das Überleben kämpfend beschrieben – er müsse akzeptieren, dass er nicht mehr gebraucht werde. Sein Beruf stirbt aus und seine Tochter sieht ihn inzwischen als Fremden.

Doch "apokalyptische Ereignisse" in dieser Nacht lassen die Leben von Vater und Tochter ein weiteres Mal aufeinandertreffen. Matthias Glasner ("Das Boot") und Hannah Schopf ("Tiger Girl") haben die Bücher geschrieben, Glasner wird neben Bettina Oberli ("Wanda, mein Wunder") auch den Großteil von "Nachts im Paradies" inszenieren.

Birgit Minichmayr, Aleksandar Jovanovic und Leonard Scheicher gehörden ebenfalls zum Cast. Das zu ITV Studios gehörende Windlight Pictures setzt die Serie für Starzplay um. Satel Film agiert als Ko-Produzent. Die Dreharbeiten sollen im Oktober abgeschlossen sein – nach Veröffentlichung soll "Nachts im Paradies" in allen Starzplay-Territorien Europas und in Lateinamerika angebiten werden.

Neben der deutschen Serien hat Starzplay zudem noch weitere euroäische Serien in der Pipeline: Dazu gehören "Express" und "Nacho" aus Spanien und "All Those Things We Never Said" aus Frankreich.