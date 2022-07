am 27.07.2022 - 09:59 Uhr

Im Frühjahr zeigte die Deutsche Telekom eine von der Masse weitgehend unbemerkte, aber von Kritikern mitunter hoch gelobte neue deutsche Serie mit Mala Emde, Edin Hasanović, Salke Weber, Knut Berger und anderen vor der Kamera: "Oh Hell". Das Format ist eine Produktion, die zusammen mit Warner TV Comedy entstand und von der good Friends Filmproduktions GmbH umgesetzt wurde. Johannes Boss kreierte den Stoff und war Autor zugleich. Die Regie übernahmen Lisa Miller und Simon Ostermann.

Nach dem Verwertungsfenster bei der Telekom darf Warner TV Comedy ab Herbst nun nachziehen. Die erste Staffel ist nun ab Montag, 10. Oktober jeweils zur besten Sendezeit und in Doppelfolgen angekündigt worden – sie ist somit nun erstmals linear zu sehen. "'Oh Hell' - oder besser gesagt Helene - ist eine Hommage an den weiblichen Weirdo. Helene ist anders, einfallsreich, anstrengend, witzig, aber eben auch unverantwortlich und gestaltet ihr Leben mit einigen Lügen bzw. sehr freien Interpretationen der Wahrheit", sagt Anke Greifeneder, die Executive Producer war und zudem die Redaktionsleitungsleitung bei Warner TV Comedy inne hat.

Sie ergänzt in einer Mitteilung: "Hauptdarstellerin Mala Emde zieht uns sofort in Helenes Welt, die dank ihrer sehr eigenen Talente und überbordender Fantasie im besten Sinne irrwitzig ist. Sie schafft eine Figur, die weder Heilige noch Hure noch klassisch durchgeknallt-sexy ist, sondern auf erfrischende Weise weird."

Eine zweite "Oh Hell"-Staffel befindet sich übrigens bereits in Entwicklung. Entsprechendes bestätigte Arnim Butzen, der das TV-Produkt bei der Deutschen Telekom verantwortet, erst vor wenigen Wochen im DWDL.de-Interview.