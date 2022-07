am 28.07.2022 - 14:31 Uhr

Schon seit einigen Monaten ist bekannt, dass sich Ilka Bessin für eine neue RTL-Show wieder den Jogginganzug von Cindy aus Marzahn überzieht. Nun steht auch fest, wann das Comeback über die Bühne gehen wird: Ab dem 26. August läuft "Die Cindy aus Marzahn Show" jeweils freitags um 22:30 Uhr bei RTL.

Mitte 2016 hatte Bessin dem "Spiegel" erklärt, künftig nur noch als sie selbst aufzutreten zu wollen. "Man darf so eine Figur nicht totspielen. Wenn man sich elf Jahre lang Abend für Abend eine Perücke aufsetzt und einen pinkfarbenen Jogginganzug anzieht, muss man aufpassen, dass die Leute nicht irgendwann sagen: Boah, ich kann den Scheiß nicht mehr sehen. So weit soll es nicht kommen." Stattdessen wollte sie auch ernstere Themen ansprechen, war für RTL etwa in "Zahltag! Ein Koffer voller Chancen" zu sehen.

Bereits im vergangenen Jahr holte Ilka Bessin jedoch noch einmal die rosa Klamotten raus - einmalig, wie es damals zunächst hieß. Sie trat damals in der Show "RTL sagt Danke", mit denen den "Corona-Helden" gedankt werden sollte, wieder als Cindy auf. In der Sendung erklärte sie dann, dass sie nochmal für eine "Abschiedsshow" zurückkehren wolle. Doch statt eines einmaligen Events ist nun wieder ein regelmäßiges Format geplant. Mindestens vier Folgen der neuen "Cindy aus Marzahn Show" wird es geben, hinter der die Produktionsfirma MoveMe steht.

Zu ihrer "Wiederauferstehung" begrüßt Cindy aus Marzahn übrigens Mario Barth, Bülent Ceylan, Abdelkarim, Sascha Grammel, Paul Panzer und Lisa Feller.