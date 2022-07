Nach Rock am Ring und Tomorrowland bleibt RTL weiter im Festival-Fieber. Wenn sich Anfang August nach zweijähriger Pause das Wacken Open Air in Schleswig-Holstein zurückmeldet, dann werden RTL+ und der Free-TV-Sender Nitro erstmals einzelne Highlight-Konzerne und Best-Of-Zusammenschnitte zeigen.

Zuschauerinnen und Zuschauer von RTL+ erwartet am Freitagabend das Live-Konzert der Band In Extremo sowie zwei exklusive Specials - eine Zusammenfassung des Programms von Mittwoch und Donnerstag sowie ein Best Of des Freitags. Nitro wiederum zeigt das Konzert der britischen Kult-Band New Model Army am Samstag, den 6. August um 22:10 Uhr als Aufzeichnung. Zuvor werden ab 20:15 Uhr auch hier die besagten Best Ofs gezeigt.

Die RTL+-Übertragung des Live-Konzerts ist kostenlos und frei zugänglich im Webbrowser auf RTLplus.de und über die App für Premium-Userinnen und -User und wird darüber hinaus auch beim Sender Now! gezeigt. Produziert wird die Übertragung von der Telekom für den Festival-Livestream, der wiederum auf MagentaMusik.de und MagentaTV verfügbar sein wird.