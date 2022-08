Zusätzliche Aufgaben bei Paramount hat Pamela Kaufman bekommen. Bisher als President of Global Consumer Products and Experiences im Einsatz, wird sie ab sofort als President und CEO of International Markets, Global Consumer Products & Experiences unterwegs sein. Sie soll somit dafür sorgen, das Wachstum des internationalen Geschäfts von Paramount voranzutreiben. Zu ihren Jobs gehört obendrein der Ausbau des Unternehmens in den Bereichen TV- und Kabelsender, Streaming und Studioproduktion sowie die kommerzielle Vermarktung des Unternehmens. Entsprechend wird sie internationale Launches von Paramount+ (noch 2022 in Deutschland) sowie von PlutoTV begleiten.

Sie untersteht auch auf der nun neu geschaffenen Position Bob Bakish, President und CEO von Paramount. Im Gegenzug hat Raffaele Annecchino bekannt gegeben, dass er das Unternehmen nach rund 25 Jahren Zugehörigkeit verlässt. Annecchino war Präsident und CEO von Paramount International Networks, Studios und Streaming. Bakish: "Mein Dank gilt Raffaele Annecchino für die entscheidende Rolle, die er beim Aufbau des internationalen Geschäfts von Paramount und der Erweiterung unserer globalen Präsenz gespielt hat. Ich bin dankbar für das Engagement, das er während seiner 25 Jahre bei Paramount gezeigt hat."



Kaufman lobte der Paramount-CEO: "Sie ist eine erfahrene und anerkannte, visionäre Führungspersönlichkeit, die unsere Consumer Products Sparte transformiert hat, indem sie Innovationen vorantrieb und ein globales Team formte. Pam ist in einzigartiger Weise qualifiziert, unser internationales Geschäft zu leiten, während wir unsere weltweite Präsenz erweitern und diversifizieren und Paramounts globale Transformation beschleunigen.“ Kaufman war in den zurückliegenden Monaten für die weltweite Produkt- und Geschäftsentwicklung, das Marketing, die Franchise-Planung, die Kreativstrategie, den Einzelhandelsverkauf und Consumer Insights für alle Marken zuständig.

Kaufman teilte mit: "Ich kenne die globale Stärke unseres Markenportfolios aus erster Hand und freue mich darauf, mit Bob und dem großartigen internationalen Team zusammenzuarbeiten, während wir unsere weltweite Wachstumsstrategie weiterverfolgen, in wichtige Partnerschaften investieren, unseren Vorstoß in mobile und digitale Plattformen in neuen Märkten vorantreiben und weltweit als ein Team agieren."