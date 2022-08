"Wenn wir Reality sagen, dann meinen wir das im authentischen Wortsinn – und nicht so, wie das Trash-TV den Reality-Begriff gekapert hat", stellt Janis Gebhardt gleich zu Beginn des Gesprächs mit dem Medienmagazin DWDL.de klar. Der Co-Geschäftsführer der Berliner Kreativschmiede Studio Jot hat nur kurz Zeit, weil er noch mitten in der Endfertigung sitzt. Zusammen mit dem anderen Jot, seinem Geschäftspartner Johannes Nichelmann, war er im Frühsommer drei Wochen quer durch Europa unterwegs und hat von der Reise reichlich Audio-Material mitgebracht – über 20 Stunden pro Tag, aufgenommen mit zwölf Mikrofonen.

Das Format, das daraus gegenwärtig entsteht, haben Studio Jot und Studio Bummens – die Macher von Erfolgspodcasts wie "Baywatch Berlin", "Apokalypse & Filterkaffee" oder "Cui Bono" – gemeinsam konzipiert: "Raus. Ab durch Europa!" begleitet vier Jugendliche aus Deutschland auf einer Entdeckungsreise per Interrail. Eingefangen werden soll das Lebensgefühl einer Generation, die einen wesentlichen Teil ihres Erwachsenwerdens unter Corona-Bedingungen verbracht hat – ohne Reisen und mit nur wenigen echten Begegnungen. "Nach über zwei Jahren Pandemie hatten wir das Gefühl, dass wir einer neuen Generation zeigen müssen, wie Reisen wirklich funktioniert und was so toll daran ist", sagt Gebhardt.

Wie hoch der selbst formulierte Anspruch an den Reality-Doku-Podcast liegt, erklärt Jon Handschin, Co-Founder und Executive Producer von Studio Bummens: "Unsere Intention ist ein extrem authentischer Blick auf die junge Generation von heute – eine Art non-fiktionales 'Druck' für Audio." Anders als bei der populären Funk-Webserie gibt es keine Drehbücher, aber doch ein klares Spielprinzip: Die vier Protagonisten – zwei Frauen und zwei Männer zwischen 18 und 21, die aus 7.000 Bewerbern ausgesucht wurden – mussten vor Beginn der Reise ihre Smartphones abgeben, um unterwegs diverse Challenges zu meistern, beispielsweise eine Unterkunft für unter 100 Euro in Venedig finden oder in einem Techno-Club in Wien auflegen. Im Vordergrund sollen jedoch die Erfahrungen und Gedanken der Reisenden sowie die Dynamik zwischen vier anfangs Wildfremden stehen. Ganz ohne künstlich geschürte Konflikte: "Audio fühlt sich so intim an, da wären negative Emotionen fehl am Platze", so Handschin.

© WDR Laura Larsson

Einen ungewohnten Weg gehen Studio Bummens und Studio Jot auch in der Auswertung von "Raus. Ab durch Europa!" – eine Art Mittelweg zwischen exklusiver Auftragsproduktion für eine Plattform und breit gestreuter Eigenproduktion auf eigenes Vermarktungsrisiko. Audio Now, die Podcast-Plattform von RTL Deutschland, ist Co-Produzent des zehnteiligen Formats und hat für jede Episode ein dreitägiges Exklusivfenster. Danach stellen die Produzenten sie auf allen gängigen Podcast-Plattformen ein und integrieren Werbung und Sponsoring als zusätzliche Erlösquelle. Zu den Partnern zählen die Deutsche Bahn und die Sprachlern-App Babbel.

Auf Audio Now ist am 22. August Streaming-Start, im Anschluss werden je zwei Episoden pro Woche – immer montags und donnerstags – veröffentlicht. Auf die werbefinanzierte Version bei Spotify, Apple & Co. muss man jeweils drei Tage länger warten. Parallel zur Audio-Ausspielung soll Foto- und Videomaterial von der Interrail-Reise in simulierter Echtzeit auf TikTok und Instagram erscheinen.