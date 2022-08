am 05.08.2022 - 14:46 Uhr

Zur besten Sendezeit weniger als 100.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu erreichen, kommt bei einem Sender der Größe von RTLzwei eigentlich nie vor. Und doch hat RTLzwei dieses Kunststück am Donnerstagabend geschafft - mit seiner Dokumentation "Beats of Berlin: Rap ist mein Leben" verzeichnete der Sender um 20:15 Uhr gerade mal 90.000 Personen. In der Zielgruppe lag der Marktanteil bei desolaten 1,1 Prozent (DWDL.de berichtete).

Da überrascht es nicht, dass RTLzwei nur wenige Stunden später eine Programmänderung für die kommende Woche verschickte, in der eigentlich der zweite Teil der Reihe ausgestrahlt werden sollte. Anstelle der Fortsetzung von "Beats of Berlin" gibt es nun eine Folge der Reportage-Reihe "Hartes Deutschland - Leben im Brennpunkt" zu sehen, in der das Team von Spiegel TV diesmal ins Ruhrgebiet blickt.

In "Beats of Berlin - Rap ist mein Leben" begleitete RTLzwei sechs Rapper aus Problemkiezen, die vom ganz großen Durchbruch träumen. Produziert wurde die Reihe von Janus TV.