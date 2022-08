am 05.08.2022 - 16:03 Uhr

Während das Wacken Open Air gerade begonnen hat und Zehntausende in die schleswig-holsteinische Provinz lockt, widmet sich demnächst auch eine fiktionale Serie dem Festival. "The Legend of Wacken" lautet der Arbeitstitel für eine sechsteilige Serie, die Florida Film gerade für RTL+ produziert. Die Dreharbeiten finden naheliegenderweise auch auf dem diesjährigen Wacken Open Air statt.

Die von Florida Film entwickelte Serie ist inspiriert von wahren Begebenheiten und erzählt die Geschichte der Festival-Gründer, gespielt von Charly Hübner, Aurel Manthei, Sammy Scheuritzel und Sebastian Doppelbauer. In weiteren Rollen sind Katharina Wackernagel, Marc Hosemann und Detlev Buck zu sehen. Entstanden ist der Stoff über die Menschen hinter und auf den Bühnen des Wacken Open Air im engen Austausch mit den Gründern Thomas Jensen und Holger Hübner.

"Das Wacken Open Air ist Kult und Sinnbild für ein ganz besonderes Lebensgefühl und es war längst überfällig, diese einzigartige Geschichte fiktional zu erzählen", so Hauke Bartel, Bereichsleiter Fiction bei RTL Deutschland. "Wir freuen uns, dass wir zusammen mit Florida Film ein Stück Musikgeschichte und den Traum zweier Glücksritter aus der norddeutschen Provinz mit so tollen Kreativen und einer genialen Besetzung zu RTL+ bringen können."

Maren Knieling, Geschäftsführerin von Florida Film: "Wenn du in den 80er Jahren auf einem Dorf in der norddeutschen Tiefebene aufwächst, willst du so schnell wie möglich weg - aber kaum bist du es, vermisst du es. Und genau darin bestand der genialische Kniff von Thomas Jensen und Holger Hübner: Weil die Welt oft zu weit weg war, holten sie sie nach Wacken. Eine einzigartige Story, die große Emotionen, hartes Drama und viel Humor verspricht."

Gedreht wird voraussichtlich bis Mitte November - und übrigens fast ausschließlich in Schlesweig-Holstein. Anne Solá Ferrer und Lars Jessen sind auf Seiten der Produktion verantwortlich, die Drehbücher stammen von Ingo Haeb, Julia Melder, Lennard Eberlein und Frank Schulz. Regie führen Lars Jessen ("Mittagsstunde", "Für immer Sommer 90") und Jonas Grosch ("Frau Jordan stellt gleich", "Beste Freunde"). Die Ausstrahlung soll im kommenden Jahr erfolgen.