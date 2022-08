am 09.08.2022 - 12:14 Uhr

25 Mal wurde der Deutsche Comedypreis bereits verliehen - und auch wenn sich im wahrsten Sinne des Wortes über die Ernsthaftigkeit der Veranstaltung gestritten werden kann, so war der Gala-Abend doch stets ein illustrer Branchentreff, der auch über die Comedy-Branche hinaus in vielen Terminkalendern fest verankert war. Diese Gala wird es in diesem Jahr allerdings nach DWDL.de-Informationen nicht mehr geben.

Einen ersten Anhaltspunkt für Zweifel bot eine am Montag von Sat.1 verschickte Ankündigung, wonach der Sender zu Beginn des kommenden Jahres eine Show mit dem Titel "Die besten Comedians Deutschlands" ausstrahlen wird. Dabei handelt es sich um eine Veranstaltung des Cologne Comedy Festivals, die Ende Oktober von Brainpool TV in Köln produziert werden soll. Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler, darunter Ralf Schmitz, Kaya Yanar, Mirja Boes, Dieter Nuhr und Paul Panzer, sollen in der Show Ausschnitte ihrer aktuellen Stand-Up-Programme präsentieren.

Vom Comedypreis war da überraschend nicht die Rede. Auf DWDL.de-Nachfrage bestätigte Brainpool nun Neuerungen des Deutschen Comedypreises, dessen Stifter und Ausrichter das Cologne Comedy Festival ist. Die Comedypreise werden demnach nicht mehr in einer einzigen Veranstaltung verliehen, sondern über das ganze Festival und verschiedene TV-Aufzeichnungen verteilt. Um welche Shows es sich dabei handelt, ließ ein Sprecher jedoch offen. Dafür sei es zum jetzigen Zeitpunkt noch zu früh.

© IMAGO / Horst Galuschka Ralf Günther

Die Entscheidung, die klassische Comedypreis-Gala zu beerdigen, dürfte allerdings auch vor dem Hintergrund kräftig gesunkener Einschaltquoten getroffen worden sein. In ihren Glanzzeiten lockte die Verleihung von deutlich mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen und erzielte Marktanteile von über 20 Prozent in der Zielgruppe. Im vergangenen Jahr markierte die Show hingegen mit weniger als einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern einen bitteren Tiefpunkt.

Erst 2020 war der Comedypreis nach fast zwei Jahrzehnten von RTL zu Sat.1 gewechselt. Ralf Günther sprach damals von der "besten TV-Hochzeit des Jahres" und der damalige Sat.1-Senderchef bezeichnete Sat.1 als "erste Anlaufstelle für Comedy im deutschen Fernsehen". Sein Nachfolger teilte die Begeisterung für den Comedypreis offensichtlich nur bedingt. Im DWDL.de-Interview machte Daniel Rosemann bereits im Mai klar: "Da wir bei Sat.1 so viele Töpfe auf dem Herd haben, in denen gerade gekocht wird, hat Comedy derzeit keine Priorität."