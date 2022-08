am 09.08.2022 - 15:14 Uhr

Nach Susanne Aigner und Sylvia Rothblum folgt der nächste prominente Abgang bei Warner Bros. Discovery: Wie am Nachmittag bekannt wurde, verlässt auch Alberto Horta das Unternehmen. Horta verantwortete als VP Commercial Development die Strategieentwicklung und kommerzielle Ausrichtung von Warner Bros. Discovery Deutschland in den Bereichen Distribution, Ad Sales und Digital. Darüber hinaus hatte er nach der Übernahme auch den Spartensender Tele 5 geleitet.

Horta verlässt das Unternehmen nach Angaben von Warner Bros. Discovery "in freundschaftlichem Einvernehmen, um sich beruflich neu zu orientieren". Wohin es ihn zieht, ist bislang nicht bekannt. "In den stets spannenden letzten 15 Jahren war es mir möglich, zahlreiche für das Unternehmen relevante Projekte umzusetzen und viele langfristige strategische Partnerschaften auf lokaler und internationaler Ebene aufzubauen", sagte Horta. "Nach dem Abschluss der Tele-5-Neuausrichtung und des erfolgreichen Starts des Streamingdienstes Discovery+ werde ich das Unternehmen jetzt verlassen, um mich beruflich neuen Aufgaben zu stellen."

© Norman Pretschner Hannes Heyelmann

Bevor Horta vor mehr als neun Jahren in das deutsche Management-Team und 2016 zum stellvertretenden Geschäftsführer berufen wurde, war er in verschiedenen Rollen im internationalen Geschäft von Discovery tätig. Vor seiner Tätigkeit für Discovery arbeitete er unter anderem für den Sportsender Eurosport, der inzwischen ebenfalls Teil der Senderfamilie ist.

Das neue Management-Team steht fest

Kurz nach dem Bekanntwerden von Hortas Abschied informierte Warner Bros. Discovery dann auch über die künftige Management-Team für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Demnach wird Marion Rathmann fortan für das Programm aller Free- und Pay-Sender sowie Streaming-Angebote verantwortlich sein. Sie kümmert sich auch um die lokalen Non-Scripted-Produktionen für die Free-TV-Sender sowie Discovery+.

Wie gehabt ist Anke Greifeneder für den Bereich Original Produktion für die Warner-TV-Sender und HBO Max verantwortlich. Matthias Heinze ist verantwortlich für den Bereich Distribution und Partnerships, während Susanne Reiter das Marketing und Local Creative Services leitet. Steffen Schier trägt die Verantwortung für den Bereich Theatrical Distribution, Markus Spangler ist für die Bereiche Ad Sales und Media Planning verantwortlich und Daniela Allgayer-Koreimann leitet den Bereich Kommunikation und Events. Lokale Kinoproduktionen liegen unterdessen in den Händen von Magdalena Prostede. Eine Marketing-Leitung für den Bereich Kino und Home Entertainment soll "sobald als möglich bekannt gegeben" werden.

"Ich habe mit vielen Führungskräften von ehemals Discovery und WarnerMedia gesprochen und konnte mir einen Einblick in die zahlreichen Projekte, vielfältigen Prozesse, Aufgaben und Arbeitsabläufe verschaffen", so Heyelmann. "Dabei haben mich immer wieder das Engagement, die Kreativität und Professionalität unserer Manager und Teams beeindruckt. Heute freue ich mich, das Management-Team bekannt zu geben, das mich zusammen mit seinen jeweiligen Teams bei der erfolgreichen Positionierung und dem zukünftigen Wachstum von Warner Bros. Discovery in GSA unterstützen wird."