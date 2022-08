Auch 2022 wird die Samstagabendshow "Denn sie wissen nicht, was passiert" im September bei RTL laufen. Anders als im Jahr zuvor sind diesmal aber nur zwei Episoden eingeplant. Die erste wird der Kölner Sender am 3. September zur besten Sendezeit ins Programm nehmen. Am Konzept hat sich freilich nichts geändert. Drei ahnungslose Show-Dinos stellen sich ohne Plan verschiedenen Spielrunden. Auf der Bühne agieren Barbara Schöneberger, Thomas Gottschalk und Günther Jauch. Vergangenen September verbuchte RTL mit der Spielshow zwischen elfeinhalb und gut 15 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Obendrein kündigt sich ein Comeback der Primetime-Sendung "Undercover Boss" bei RTL an. In der für den 6. September geplanten neuen Episode geht es um die StarCar Europa Service Group – undercover agieren soll CEO Jens Erik Hilgerloh. Starcar ist ein großer Autovermieter in Deutschland.

Geplant ist davon aber zunächst eine Folge. RTL hält also daran fest, vereinzelte Formate in unregelmäßigem Rhythmus zu zeigen. "Die 100.000 Mark Show", die am ersten September-Sonntag zurückkehrt, dann aber wieder Platz macht für "Das Sommerhaus der Stars" ist ein Beispiel hierfür, der "Undercover Boss" ein anderes. Für den 13. September hat der Kölner Sender jedenfalls schon eine frische Folge von "Pocher und Papa auf Reisen" angekündigt. Jüngst lief die Reisesendung in dieser Woche.