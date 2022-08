am 11.08.2022 - 10:07 Uhr

Trotz im zurückliegenden Herbst wenig überzeugenden Marktanteilen (Staffelschnitt bei weniger als 4% in der Zielgruppe), bringt Kabel Eins in Kürze "Ab ins Kloster" mit einer vierten Staffel ins Programm zurück. Erneut sind die Episoden linear donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen, sie lösen dort also "Achtung Abzocke – Urlaubsbetrügern auf der Spur" ab. Um Rosenkranz statt Randale geht es im Kabel-Eins-Programm ab dem 1. September.

In der ersten Episode werden die Problem-Kids Jessy, Lara und Marie im Benediktinerinnen-Kloster in Windhoek, Namibia, untergebracht. Und natürlich setzt den Mädchen der Aufenthalt dort mächtig zu. Gefunden ist indes auch ein Sendeplatz für eine Würdigung des Ballermanns. Der feiert nämlich 50. Geburtstag und wird Thema einer nahezu primetimefüllenden Dokumentation bei Kabel Eins sein, die am 27. August, ein Samstag, ab 20:15 Uhr ausgestrahlt wird.

Peter Giesel soll in rund 150 Minuten langen Doku namens "50 Jahre Ballermann" durch die faszinierende Geschichte des "Kultortes", der sich vom kargen Sandstrand zum Party-Paradies mit dutzenden Clubs und tausenden Besuchern entwickelt hat, führen. Ab 22:45 Uhr schließt sich thematisch passend ein "Abenteuer Leben Spezial" an. 40 Minuten lang soll es in der Sendung dann um Giesels "lustigste Malle-Abzocken" gehen.

Bei Sixx verschieben sich ab September derweil die Erstausstrahlungen von "Verpfuscht - Ein Fall für die Beauty-Docs". Die US-Sendung beginnt ab dann freitags eine Stunde später, also um 21:15 Uhr und macht Platz für die Eigenproduktion "Cut It – Die Vorhair Nachhair Show". In der 60 Minuten langen Sendung aus dem Hause Lightkid geht es um das Umstylen von Frisuren. Die erste Staffel soll sechs Episoden umfassen.