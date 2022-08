Wenn Peter Rütten und Oliver Kalkofe sich am 23. September im Rahmen der "schlechtesten Filme aller Zeiten" um die türkische Produktion "Kara Murat" kümmern, können sie nicht mehr auf Filmware als Lead-In setzen. Wie üblich startet "SchleFaZ" dann am späteren Abend. Ab 20:15 Uhr baut Tele 5 aber eine neue Freitags-Primetime, die aus Küchenshows besteht. Konkret geht es zur besten Sendezeit um eine US-Produktion des dortigen Food Network. "Cutthroat Kitchen" wird in Deutschland als "Die Chaosküche" zu sehen sein, Tele 5 startet die Ausstrahlung mit Premieren der siebten Staffel.

Food-Spezialist und Bestseller-Autor Alton Brown lädt in den Episoden zu einer Küchenschlacht der besonderen Art ein. Vier Personen treten in drei Runden gegeneinander an – sie bekommen ein Startbudget, das einzig dazu dient, die anderen zu sabotieren. Etwa, indem man ihnen Zutaten oder Arbeitsgeräte wegkauft. Hauptziel bleibt aber auch: Mit der eigenen Kochkreation zu überzeugen. Insgesamt wurden von "Cutthroat Kitchen" in Amerika bis 2017 ganze 15 Staffeln hergestellt.



Ab 21:15 Uhr platziert Tele 5 dann eine deutsche Produktion: In "Yummy – Die etwas andere Kochshow" sind die Foodblogger des Jahres 2017, Jonathan Löffelbein und Lukas Diestel, auf der Suche nach den schlechtesten Kochrezepten im Internet. Die fragwürdigen Kreationen werden mit Prominenten, zum Auftakt gibt sich Reiner Calmund die Ehre, nachgekocht und natürlich auch verköstigt. Was gibt’s am 23. September? Unter anderem Fußballpizza mit Spinat und Würstchen sowie Thunfisch im Pampelmusen-Bowl. Die neue Staffel der "SchleFaz" läuft indes bereits ab dem 9. September und beginnt mit einem einstigen RTL-Trash-Fest.