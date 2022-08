am 16.08.2022 - 10:14 Uhr

Zwischen der ersten und zweiten Staffel von "Fritzie - Der Himmel muss warten" lagen nur wenige Monate. Nun hat sich das ZDF mit der Ausstrahlung der neuen Folgen etwas mehr Zeit gelassen. Nach knapp eineinhalb Jahren Pause steht nun jedoch die dritte Staffel in den Startlöchern.

Konkret wird das ZDF die sechs neuen Folgen der Serie mit Tanja Wedhorn in der Hauptrolle ab dem 29. September jeweils donnerstags um 20:15 Uhr ausstrahlen. Wie auch schon in der Vergangenheit, laufen jeweils zwei Folgen am Stück. Verantwortet wird die Produktion von der Polyphon Film- und Fernsehgesellschaft.

Die ersten beiden Staffeln von "Fritzie - Der Himmel muss warten" hatten 2020 und 2021 jeweils etwa dreieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreicht. Damit war die Serie kein riesiger, aber durchaus ordentlicher Erfolg für den Sender, der sich daraufhin für eine Fortsetzung entschied.

Und so geht es weiter: Fritzie Kühne (Tanja Wedhorn) kann ihr Glück nicht fassen: Sie ist gesund - nach OP, Bestrahlung und Reha eine unglaublich erleichternde Nachricht. Jetzt will sie das Glück mit der Familie teilen. Doch beim gemeinsamen Essen verkündet auch Stefan (Florian Panzner) Neuigkeiten: Es gibt eine neue Liebe in seinem Leben.