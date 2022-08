am 16.08.2022 - 17:14 Uhr

Schon seit fast acht Jahren gehören Michael Manousakis und seine Firma Morlock Motors als fester Bestandteil zu DMAX und beschert dem Männersender von Warner Bros. Discovery regelmäßig Topquoten - selbst mit Wiederholungen. Ab dem 20. September stehen nun zudem auch wieder frische Folgen zur Ausstrahlung bereit, die es dann immer dienstags um 20:15 Uhr zu sehen geben wird.

Auf dem Hof von Morlock Motors in Peterslahr restaurieren Michael Manousakis und seine Mechanik-Experten wie eh und je ausrangierte Armeefahrzeuge aus aller Herren Länder. Die "Steel Buddies" werden dabei nicht nur auf dem eigenen Gelände begleitet. So steht ein Trip nach Italien ebenso an wie nach Griechenland. Dort muss er nicht nur die Olivenernte seines Onkels retten, sondern plant außerdem weiterhin, mit dem Dauerprojekt DC3 einen Flug zur Akropolis.

"Steel Buddies – Stahlharte Geschäfte" wird im Auftrag von Discovery Deutschland unter der Leitung von Tatiana Laageward, VP Programming & Content, und Producer Florian Grüning von Spin TV produziert.