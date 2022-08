am 17.08.2022 - 13:31 Uhr

Ab Oktober ist Anne Gellinek bekanntlich neue ZDF-Hauptredaktionsleiterin Aktuelles (DWDL.de berichtete). In dieser Funktion wird sie künftig auch das Moderationsteam des "heute-journals" erweitern - so wie ihre Vorgängerin im Amt, die künftige Chefredakteurin Bettina Schausten.

Ihren ersten Einsatz als Moderatorin des Nachrichtenmagazins hat Gellinek jedoch bereits vor ihrem Amtsantritt: Schon an diesem Donnerstag wird sie erstmals zusammen mit Gundula Gause durch das "heute-journal" führen. Auch an den drei darauffolgenden Tagen übernimmt sie die Moderation.

Seit 2015 ist Anne Gellinek Leiterin des ZDF-Studios in Brüssel, berichtet seit 30 Jahren für das ZDF als Reporterin und Korrespondentin aus dem In- und Ausland. Fortan soll sie ihre journalistische Erfahrung als Chefin der aktuellen Nachrichtenberichterstattung einbringen, teilte der Sender mit.

Bettina Schausten wiederum tritt die Nachfolge von Chefredakteur Peter Frey an, der in den Ruhestand geht. Sie hatte erstmals vor etwas mehr als zwei Jahren durch das "heute-journal" geführt. Während sich Schausten nun also neue Aufgaben widmen wird, bilden Marietta Slomka und Christian Sievers weiterhin das Moderationsduo der Sendung.