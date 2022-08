Bei der Neuaufstellung des bisherigen Bayerischen Fernsehpreises als "Blauer Panther - TV & Streaming Award" gibt es eine weitere Neuerung: Erstmals werden in diesem Jahr zwei Publikumspreise verlihen. So kann ab sofort und bis zum 29. September über die Preise "Beliebteste Serie" und "Beliebtester Film" abgestimmt werden.

Zur Auswahl stehen dabei jeweils drei Produktionen: Als Beliebteste Serie sind "Die Discounter" (Pyjama Pictures / Prime Video), "Ferdinand von Schirach - Glauben" (Moovie / RTL+) sowie "Sisi" (Story House Picutres/RTL+) nominiert, im Film-Bereich treten "Army of Thieves" (Pantaleon Films/Netflix), "Die Wannseekonferenz" (Constantin Television/ZDF) und "One Night Off" (Rat Pack Filmproduktion / Prime Video) an.

Über alle anderen Preisträger entscheidet eine Jury, der unter anderem Vertreter aller den Preis tragenden Medienunternehmen angehören. Ausgerichtet wird die Verleihung künftig von der Medien.Bayern GmbH und von der BLM sowie den Medienhäusern Bayerischer Rundfunk, ZDF, 3sat, Google Germany, ProSiebenSat.1, RTL Deutschland, Sky Deutschland und Prime Video getragen. Die Bayerische Staatskanzlei und das Bayerische Digitalministerium, die bislang die Hoheit hatten, fungieren nur noch als Geldgeber.

Bereits bekannt gegeben wurden die Nominierungen in den Schauspiel-Kategorien. Hier können sich Lisa Maria Potthoff ("Gefährliche Wahrheit", "Herzogpark"), Somy Pysall ("Para - Wir sind King") und Luna Wedler ("@ichbinsophiesholl") sowie bei den Männern Bruno Alexander ("Die Discounter", "Der Rebell - Von Leimen nach Wimbledon"), Peter Kurth ("Ferdinand von Schirach - Glauben") und Florian Lukas ("Die Wespe") Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Verliehen werden diese und alle weiteren Preise im Rahmen der Award-Show, die am 19. Oktober im Rahmen der Medientage München stattfinden und von i&u TV produziert werden wird. Das BR Fernsehen wird die Verleihung übertragen.

Thorsten Schmiege, BLM-Präsdient und Vorsitzender der Gesellschafterversammlung der Medien.Bayern GmbH, die den Blauen Panther veranstaltet, begründet die Einführung der Publikumspreise so: "Medienangebote müssen zunehmend interaktiv sein, damit die Inhalte und Formate beim Publikum erfolgreich sind. Diese Entwicklung wollen wir auch beim Blauen Panther - TV & Streaming Award abbilden. Daher ist es die logische Konsequenz, mit der Öffnung des Preises hin zu neuen Formaten und Ausspielwegen auch die Zuschauer und Zuschauerinnen bei zwei sehr publikumsaffinen Preisen über Gewinner oder Gewinnerinnen entscheiden zu lassen."