Das ZDF arbeitet in diesen Wochen an gleich mehreren neuen Reihen für den Sendeplatz am Sonntagabend. Bereits bekannt war, dass "Unterm Apfelbaum" kürzlich abgedreht wurde und mit "Dr. Nice" eine Medical-Serie für diesen Sendeplatz entsteht. Neu ist: In dieser Woche haben die Arbeiten den zwei 90-Minütern der Reihe "Familie Anders" begonnen. Diese stellt die Figur Fabian Anders in den Mittelpunkt. Anders ist 37 Jahre alt und arbeitet als Paartherapeut.

Charmante Idee: In den ersten beiden Filmen sind diverse prominente Therapie-Partientinnen und -Patienten zu sehen, nämlich Schauspielende, die auch im wahren Leben ein Paar sind. Gisa Flake und Knud Riepen wurden für die Debütepisode besetzt, Bettina Zimmermann und Kai Wiesinger für die zweite Ausgabe. Die Hauptfigur wird von Moritz Treuenfels dargestellt. Bettina Burchard spielt dessen Ehefrau in Trennung.



Die Produktion findet noch bis Mitte Oktober in Leipzig und Umgebung statt; Sophie Averkamp führt dabei Regie. Die Drehbücher haben Stephanie Dörner und Marita Nienstedt geschrieben. Herstellende Firma ist die Roxy Film, Annie Brunner arbeitet als Produzentin, Producerin ist Ela Storms. Ein genauer Sendetermin für "Familie Anders" steht indes noch nicht fest. Grob angepeilt wird eine Ausstrahlung im Frühjahr 2023.