Während sich Boris Johnsons Zeit in der Downing Street dem Ende entgegen neigt, beschäftigt sich Sky in einer neuen Serie mit der Anfangszeit des britischen Premierministers. "This England" nennt sich die Produktion, die ab dem 6. Oktober zu sehen sein wird. Die sechsteilige Miniserie ist als komplette Staffel über Sky Q sowie auf dem Streamingdienst Wow abrufbar. Linear erfolgt die Ausstrahlung auf Sky Atlantic jeweils donnerstags gegen 22:00 Uhr in Doppelfolgen. Die Aussrahlung erfolgt wahlweise mit deutschen oder englischen Untertiteln.

Die Dramaserie zeichnet anhand der turbulenten Amtszeit von Premierminister Boris Johnson, verkörpert von Oscar-Preisträger Kenneth Branagh, die Folgen der Corona-Pandemie für das Vereinigte Königreich nach. Dabei verwebt Regisseur und Head-Autor Michael Winterbottom ("The Road to Guantanamo") die Ereignisse in Downing Street Number 10 mit Geschichten aus ganz Großbritannien: Britische Experten und Wissenschaftler, die im Wettlauf gegen die Zeit versuchen, das Virus zu entschlüsseln. Ärzte und Krankenschwestern, die an vorderster Front unermüdlich daran arbeiten, Covid-19-Patienten zu helfen und Menschen, deren ganzes Leben urplötzlich auf den Kopf gestellt wird.

Entwickelt wurden die Drehbücher von Michael Winterbottom und Kieron Quirke. Winterbottom hat auch bei sämtlichen Episoden Regie geführt und fungiert gemeinsam mit Richard Brown und Melissa Parmenter von Revolution Films als Executive Producer. Neben Kenneth Branagh sind in "This is England" auch Simon Kunz, Rachel Sophia-Anthony, Alec Nicholls, Adam Oakley und James Corrigan zu sehen.