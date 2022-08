Gerade erst feierte RTL - nicht gerade erfolgreich - den 40. Geburtstag der "Supernasen", da steht schon diee nächste Jubiläumsshow rund um einen Film-Klassiker bevor. Am Samstag, den 17. September zeigt RTL ab 20:15 Uhr "35 Jahre Dirty Dancing - Die große Geburtstagsparty". Moderiert wird die Sendung von Janin Ullmann, die das Film-Jubiläum mit prominenten Gästen, vorwiegend aus dem RTL-Universum, feiern wird.

Angekündigt wurden Rebecca Mir, Vanessa Mai und Joachim Llambi, die bei Filmausschnitten in persönlichen Erinnerungen schwelgen und in Spielen ihr Filmwissen unter Beweis stellen. Als Show-Acts sind daneben Jeanette Biedermann und DJ Ötzi mit dabei.

Den Film selbst gibt's übrigens im Umfeld der Show nicht zu sehen. Dafür meldet sich im Anschluss die Kuppelshow "Take Me Out" mit einstündigen Episoden zurück. Aktuell zeigt RTL in der Primetime mehrere XXL-Ausgaben, die wegen des positiv auf Corona getesteten Jan Köppen von Chris Tall präsentiert werden. In den klassischen Ausgaben, die samstags um 23:15 Uhr laufen werden, ist Köppen wieder als Host an Bord.

Neues "Stern TV Spezial" im September

Derweil hat RTL für Donnerstag, den 22. September um 20:15 Uhr ein neuerliches "Stern TV Spezial" mit Moderator Steffen Hallaschka angekündigt. Im Zentrum der fast vierstündigen Ausgabe steht die Frage, wie sicher Deutschland ist. Hallaschka zeigt unter anderem, wo es besonders sicher ist, wie leicht jeder zum Opfer Krimineller werden kann und wie man sich davor am besten schützt.

Unterbrochen wird das "Stern TV Spezial" um 22:15 Uhr durch "RTL Direkt" - anders übrigens als zwei Tage zuvor die neue Serie "Der Schiffsarzt". Wie angekündigt, zeigt der Sender gleich drei Folgen der neuen Serie am Stück. Hier verzichtet RTL jedoch auf die News-Unterbrechung, wohl aus Sorge um den Audience Flow.