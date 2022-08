Nach zwölf Jahren hat sich Burkhard Graßmann dazu entschieden, Hubert Burda Media zu verlassen, "um sich neuen beruflichen Herausforderungen zu stellen", wie der Verlag am Donnerstag mitteilte. Als Chief Marketing Officer des BurdaVerlags, in dem Ende 2020 das gesamte nationale Verlagsgeschäft von Hubert Burda Media zusammengefasst wurde, verantwortet er den Bereich Marketing & Innovation und damit auch die Vermarktung von über 160 Magazinmarken des Brand Community Networks (BCN).

"Ich bedauere Burkhard Graßmanns Entscheidung, seine Karriere außerhalb des Unternehmens fortzuführen", so Burda-Vorstand Philipp Welte. "Seine Strategie für Innovation und Wachstum hat den BurdaVerlag in der letzten Dekade geprägt und großen Anteil an dessen wirtschaftlichen Erfolg. Burkhard Graßmann hat das BCN auf einen Weg in die Zukunft gebracht und ich bin froh, dass er uns noch bis Jahresende auf diesem Weg unterstützen wird. Ich danke ihm für seinen großen Einsatz und die langjährige exzellente Arbeit."

Burkhard Graßmann: "Ich habe in meinen zwölf Jahren bei Burda alles erreicht und sehe den richtigen Zeitpunkt gekommen, um mich neuen Herausforderungen außerhalb des Unternehmens zu stellen. Ich danke meinen Kolleginnen und Kollegen und langjährigen Weggefährten für ihr Vertrauen und die Begeisterungsfähigkeit auch unter dem Eindruck stetig wachsender Herausforderungen, mutige Schritte zu gehen, um gemeinsam erfolgreich zu sein."

Vor der Gründung des BurdaVerlags war Graßmann seit 2011 Geschäftsführer der BurdaNews. Zuvor war er bei Payback und der Deutschen Telekom. Wohin es ihn künftig ziehen wird, ist bislang nicht bekannt. Seine Mandate für die Beteiligungsholding TEC, die Data Publishing, FactFields und BurdaVerlag Brand Licensing wird er schon zum 1. September an Philipp Welte übergeben. Die Arbeit an der Wachstumsstrategie für das BCN soll Graßmann bis Ende des Jahres fortsetzen.