Streamingplayer von Roku sind in Deutschland schon seit vergangenem Jahr zu haben, noch in diesem Herbst sollen nun auch Roku TV-Geräte folgen. Metz und TLC wurden als Partner für die ersten TV-Modelle mit Roku-Betriebssystem gewonnen. Ab Oktober sollen sie in den Läden stehen. "Nutzer:innen verwenden immer mehr ihrer Entertainment-Zeit auf Streaming, während sie weiterhin einen signifikanten Anteil linear fernsehen", erklärt Arthur van Rest, VP International bei Roku und ergänzt: "Verbraucher:innen in Deutschland wollen das bestmögliche TV-Erlebnis, das all ihre Lieblingsunterhaltung beinhaltet, einfach zu bedienen ist und sie so schnell wie möglich zu der Sendung bringt, die sie sehen wollen."

Der Roku TV soll seinen Besitzerinnen und Besitzern sowie allen anderen, die ihn nutzen, Zugriff auf den Roku Channel Store bieten. Die weiterhin kostenlose Roku Mobile App könne als Fernbedienung verwendet werden.Die Roku-TV-Geräte wird es in unterschiedlichen Größen zwischen 32 und 65 Zoll geben. Die Preisgestaltung liegt in den Händen des jeweiligen Herstellers – was die Geräte kosten werden, ist aktuell unklar.



Dass Roku die Geräte nun im Oktober an den Start bringt, ist durchaus spannend. Eigentlich war für den Herbst auch der Launch der neuen und smarten Fernseher von Pay-TV-Anbieter Sky geplant. Doch der Sky Glass lässt, wie kürzlich bekannt wurde, nun noch einige Zeit auf sich warten. Das Produkt könne sein volles Potential in Deutschland besser im Jahr 2023 entfalten, hieß es aus Unterföhring.